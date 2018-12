Gingen Lieder und Glühwein

Gingen / swp

Zu einem stimmungsvollen Nachmittag im Advent lädt am Samstag, 8. Dezember, von 14 bis 17 Uhr Lieb Hairdesign in Gingen (Bahnhofstraße 4/1) ein. Francis Lieb, die als Solistin des Chors „New Generation“ beim Auftaktkonzert der NWZ-Aktion „Gute Taten“ in der EWS-Arena begeisterte, wird singen. Ihr Ehemann und Betreiber des Salons, Markus Lieb, und seine Mitarbeiter werden die Besucher mit Glühwein und Snacks bewirten und ihre Trinkgelder für die „Guten Taten“ spenden. Auch ein Spendenkässchen für die NWZ- Aktion ist aufgestellt.