Premiere Leuchtende Sterne auf Staufeneck

Von Axel Raisch

Gut 1800 Teller, 1400 mal Fingerfood in 15 Varianten, 10 Gerichte auf 2 Etagen, 7 Köche mit 6 Michelin-Sternen, 5 Winzer und am Ende 180 begeisterte Gäste auf Staufeneck. So sieht die Bilanz der Küchenparty-Premiere unter der Überschrift „Die Burg kocht über“ in so nackten wie beeindruckenden Zahlen aus. Und doch spiegeln sie nur einen Teil des Abends wider, den Sternekoch Rolf Straubinger auf Burg Staufeneck zusammen mit seiner Frau Heike, Familie und Mitarbeitern auf die exklusive Herdplatte gestellt hatte.

Dem Ruf ihres Lehrmeisters zum Treffen mit kulinarischem Verwöhnprogramm gefolgt waren Starköche aus Deutschland und Österreich, die einst als Sous Chefs und Küchenchef auf Staufeneck tätig waren: Michael Oettinger von „Oettinger‘s Restaurant“ aus Fellbach, Tobias Eisele vom Maximilians in Oberstdorf, Armin Karrer vom Hirschen in Fellbach, Martin Opitz vom Kloster Hornbach, Eddy Hägele vom Malerwinkel in Rottach-Egern und Thorsten Probost vom Burg Vital Resort aus Lech am Arlberg. Mit Thorsten Probost kehrte sogar der erste Auszubildende von Rolf Straubinger an seine alte Wirkungsstätte zurück. Knapp 30 Jahre ist das her. Straubingers Freund Jörg Sackmann vom Schlossberg in Baiersbronn gesellte sich zur Riege der Ehemaligen und ließ dabei zwei Sterne funkeln. „Superschön“ sei der Zusammenhalt der Ehemaligen aus Küche und Service, freut sich Rolf Straubinger, der vom „Staufeneck-Geist“ spricht. Man sei „eine große Familie“.

In den rund 30 Jahren durchliefen 230 Auszubildende die Schule von Rolf Straubinger, der sich freute, dass auch sein Vater bei der Küchenparty mit dabei war. Derzeit sind unter den 90 Mitarbeitern 20 Auszubildende, 13 davon in der Küche.

Entstanden war die Idee zum Gipfeltreffen der Starköche vor rund drei Monaten zu vorgerückter Stunde am Stammtisch, verrät der Salacher Sternekoch. Beworben worden war das Event nur im Newsletter und im Reservierungssystem. „Nach drei Wochen waren wir ausverkauft“, erzählt Straubinger. Mit einem Champagnerempfang ging’s in der Burgscheune los. Dort waren auch die Köche des Abends sowie die Winzer (Aldinger, Wöhrwag, Haidle, Ellwanger, Escher) vorgestellt worden: Zur passenden Musik fuhren sie in Golfmobilen ein. Auch die Köche gingen professionell zur Sache. Ohne Hektik; nie kam das Gefühl auf, zu stören. Eine logistische Herausforderung war der Abend angesichts der räumlichen Gegebenheiten in dem historischen Gebäude. Gelöst wurde es durch eine raffinierte Abfolge: Drei Gerichte wurden serviert, vier Gerichte auf zwei Etagen in den Küchen des Hauses direkt ausgegeben. Dabei spiegelten sich die jetzigen Heimatregionen der Köche auch in den Gerichten wider. Etwa im Gang „Mai Liabba“ von Eddy Hägele aus Rottach-Egern, der Lachsforelle vom Tegernsee mit auf den Teller legte. „Es war ein super schöner Abend“, schwärmen Nicole Weiß und Dr. Karl Mündle aus Schorndorf beim Verlassen der Burg. „Locker, freundschaftlich und unkompliziert auf High-End-Niveau bei Essen und Getränken“.

Auch Stefanie Schwilk ist begeistert: „Rolf ist unangefochten, da kommt niemand ran.“ Die Brotschafterin eines Münchner Backhauses hat an einem Tisch Platz genommen, an dem auch ein bekannter Restaurantkritiker sitzt, der allerhöchsten Wert darauf legt, dass weder sein Name noch der französische Titel des Führers, für den er tätig ist, erwähnt wird. Er wird nicht ohne Grund da gewesen sein.