Zeitplan Letzte Tage einer Großbaustelle

Jürgen Schäfer

Der Pflasterverleger kommt dieses Jahr nicht mehr. Er ist abgezogen. „Er hat zig Aufträge“, berichtete Bürgermeister Norbert Aufrecht am Montagabend im Gemeinderat. Je nach Witterung komme der Mann bald im neuen Jahr oder auch nicht. Das lässt der Schultes mal auf sich zukommen.

Eigentlich sind Gehwege das einzige, was noch fehlt an der neuen Ortsdurchfahrt in Heiningen. Eigentlich. Für gestern hatte sich der Markierer vage angesagt, wider Erwarten hätte er Zeit gehabt oder doch wenigstens die Möglichkeit gesehen. Es sollte gestern nicht regnen. Aber damit war’s Essig, und der Markierer kam nicht.

Mehr ist aber nun wirklich nicht mehr offen an der erneuerten Ortsdurchfahrt. Es ist ruhig geworden im gesperrten Abschnitt in der Bahnhofstraße. Hinter der Abschrankung ist ein Fertiger geparkt. Mal rollt noch ein Bagger durch. Restarbeiten laufen. Aufräumen, die Baustelle winterfest machen. Die Ausfahrt nach Göppingen soll heute freigeräumt werden, falls nicht gestern noch geschehen. Die Betten für die Gehwege an der Bahnhofstraße sollen mit Splitt angefüllt werden. Der Schultes geht davon aus, dass die Straße Ende der Woche aufgemacht werden kann, komplett vom Ortseingang aus Richtung Göppingen bis zur Bahnlinie. Das könnte heißen: Freitagabend oder Samstag.

Aber Überraschungen birgt so eine Baustelle ja immer. Der jüngste Fall: Als die Straßenbauer die Einmündung Lindenstraße/Bahnhofstraße abfrästen, lag ein Kabel so dicht unter dem Boden, dass die Fräse es erwischte. Verheerende Folge: 150 Meter Kabel wurden aufgewickelt. Aufrecht ist sauer. „Das ist eigentlich eine Frechheit, das gehört einen halben Meter unter die Erde. Die haben damals Geld gespart.“ Es seien auch keine Bestandspläne zu finden gewesen. Das Malheur: Das Kabel gehörte zur Steuerung der beiden Fußgängerampeln in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße, die 100 Meter auseinanderliegen. Sie sind miteinander gekoppelt. Jetzt sind beide Ampeln tot.

Das ist ein Problem. Aufrecht will mindestens die Fußgängerampel bei der Bäckerei Herb in Betrieb wissen, wenn die Ortsdurchfahrt wieder aufgemacht wird. Weil die zum Schulweg gehört. Für einen Moment sah es so aus, als müsse man die ganze Baustelle auf Eis legen, das Asphaltieren wieder abbestellen – mit unabsehbaren Verzögerungen. Aber die Bauleiter fanden flugs eine Lösung. Sie ließen Leerrohre in die Straße legen. Jetzt kann man jederzeit ein neues Ampelkabel einziehen. Und was den Schulweg betrifft: Dort muss eine provisorische Ampel her.

Vielleicht gibt’s auch noch am an der Einmündung Mörikestraße, ein Problem. „Dort fehlt meines Erachtens die Kontaktschleife“, berichtete Gemeinderat Oliver Grässle (CDU). Dann kämen die Autos von der Mörikestraße nicht mehr raus. Nur mit Kontaktschleife gehen die Ampeln in der Hauptstraße auf Rot, so dass der Querverkehr einbiegen kann. So ist das auch weiter oben mit den Ampeln zu beiden Seiten der Lindenstraße. Fehlt die Kontaktschleife? Bürgermeister Aufrecht will das eruieren.

Ist die Markierung an der nördlichen Ortsdurchfahrt beendet? Dasfragte sich Matthias Kreuzinger (CDU) – und viele Heininger vielleicht auch. Denn: Den Mittelstreifen gibt’s nicht mehr. Markiert wird nur der Linksabbiegerstreifen Richtung Jebenhausen. Das sei eine Erkenntnis der Verkehrswissenschaft, sagt Aufrecht. Wenn der Autofahrer keinen Mittelstreifen hat, fährt er etwas vorsichtiger.

Wenn’s dumm läuft, muss die Baufirma an der frisch sanierten Straße noch mal ran. Beanstandet wurden Wellen an der langen geraden aus Richtung Göppingen zur Ortsmitte. Es gab Ebenheitsmessungen, berichtete Aufrecht, und jetzt sei die Frage, was das Land als Eigentümer der Straße sage. Sind die Unregelmäßigkeiten in der Toleranz? Muss der Oberbelag wieder runter? „Die Auswertung liegt noch nicht vor.“

Die Wellen werden doch immer größer, wenn Lkw drüberrollen, warnte Kerstin Lorenz (Frauenliste). Auch das ist beherrschbar, sagt der Schultes. Es könne auch sein, dass man die Straße erst mal unter Verkehr beobachte. Es gebe gewährleistung. Wenn’s ein Mangel sei, der nicht behoben werden müsse, bekomme die Firma Abzug. Für die übrige Ortsdurchfahrt gelte: „Sie ist sehr sauber gearbeitet.“