Bildung Lernen in familiärer Atmosphäre

Deggingen / swp

„Wir sind eine Ganztagsschule in offener Form mit Lernzeit, Schulmensa und AG-Angeboten wie etwa einer Kletter-AG, einer Tanz-AG oder auch einer Mountainbike-AG“, erklärt Rektor Frank Henzler. Bei rund 320 Schülern ist das Lernen und das Schulklima der Realschule Deggingen durch eine persönliche und familiäre Atmosphäre geprägt. Die pädagogische Ausrichtung der Realschule zielt auf eine umfassende Bildung der Schüler ab, um sie für zukünftige Lebenssituationen stark zu machen.

Unter Bildung wird an der Realschule neben einer fachlichen fundierten Ausbildung in den Schulfächern auch eine umfassende Bildung „methodischer, sozialer und personaler Kompetenzen der Schüler“ verstanden, wie es der Schulleiter beschreibt. Darum sei auch das Miteinander an der Schule sehr wichtig. So findet beispielsweise jedes Jahr im Winter der Weihnachtsbasar statt, bei dem jede Klasse einen eigenen Stand hat und Selbstgemachtes verkauft wird.

Um nach der Schulzeit den Schülern alle Perspektiven und Möglichkeiten zu geben, gibt es viele Schnittstellen. „Wir kooperieren eng mit den weiterführenden Schulen, insbesondere mit den beruflichen Gymnasien. Durch einen intensiven Berufsorientierungs-Unterricht, die Zusammenarbeit mit unseren Bildungspartnern und die jährlich an unserer Realschule stattfindende Ausbildungsmesse können wir unsere Schüler optimal auf die berufliche Ausbildung vorbereiten“, erklärt der Rektor. Die Realschule in Deggingen ist auch mit dem BORIS-Siegel für ihr Engagement bei der Berufsorientierung für Realschüler ausgezeichnet.

Info Am Samstag findet der Tag der offenen Tür an der Realschule Deggingen statt. Von 10 bis 13 Uhr haben Eltern und Kinder die Möglichkeit, die Schule kennen zu lernen. Hier gibt es auch Führungen und Mitmach-Aktionen in den einzelnen Klassen.