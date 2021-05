Die beiden Elektro-Fahrzeuge, die beim Landratsamt in Göppingen stehen, sind der Auftakt eines flächendeckenden E-Car­sharing-Netzes, das in den nächsten zwei Jahren von der Deer GmbH aus Calw und dem Geislinger Albwerk aufgebaut wird. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung des Albwerks, des Landkreises, der Region Stuttgart und der Firma Deer hervor.

Die E-Autos sind Teil der Fahrzeug-Flotte der Deer GmbH. Das Tochterunternehmen der Stadtwerke Calw ist auf E-Carsharing-Lösungen für den ländlichen Raum spezialisiert. Schon von weither sind die E-Autos am Erkennungszeichen der Deer GmbH, dem grünen Hirsch, zu erkennen. Zudem tragen sie die Logos des Landkreises Göppingen, des Geislinger Albwerks und der Region Stuttgart.

Während das Albwerk das Projekt im Landkreis gemeinsam mit der Deer GmbH vorantreibt und realisiert, sorgt der Verband Region Stuttgart im Rahmen seines Programms „Modellregion für nachhaltige Mobilität“ mit einer Unterstützung in Höhe von 50 Prozent für die notwendigen finanziellen Mittel.Insgesamt fließen rund 480 000 Euro vom Verband.

In zwei Ausbaustufen werden durch den neuen Verbund bis Jahresende 2022 rund 30 Elektroautos zum Mieten im Landkreis zur Verfügung stehen. Bei Interesse können weitere Kommunen und Firmen von einem Zuschuss zur Ladeinfrastruktur und der Nutzung des E-Carsharings profitieren. Registrierte Kunden können die Fahrzeuge per App für den gewünschten Zeitraum reservieren und ihre Fahrt innerhalb des Deer-Mobilitätsnetzes an jedem beliebigen Ort beginnen und beenden. Insgesamt gibt es bereits 150 Standorte in Baden-Württemberg, davon bislang acht im Landkreis Göppingen, darunter Geislingen und Deggingen.

Bei Landrat Edgar Wolff war die Freude groß als Ende 2019 die Nachricht ins Haus flatterte, dass der Verband Region Stuttgart die Kommunen im Landkreis in diesem Umfang unterstützen würde. „Gerade im ländlichen Raum kann E-Carsharing einen wichtigen Beitrag zu einer neuen, klimafreundlichen Mobilität leisten“, so der Landrat.„Mit einem flächendeckenden E-Carsharing-Netzwerk kommen wir als Landkreis unserem Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, wieder ein Stückchen näher. Deshalb war es für uns selbstverständlich, sich auch als Landratsamt mit zwei Fahrzeugen hier einzubringen.“

Nicola Schelling, Regionaldirektorin des Verbands Region Stuttgart, betont: „Was uns überzeugt hat, ist die Vernetzung von ländlich gelegenen Kommunen mit einer umweltfreundlichen und flexiblen Mobilitätsform. Gerade dort, wo der öffentliche Nahverkehr heute oft nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, bleibt der Individualverkehr Mittel der Wahl für die Menschen. Mit unserer Anschubfinanzierung wird hier Elektromobilität erfahrbar – zu bezahlbaren Preisen und im notwendigen Paket mit der Ladeinfrastruktur.“

Ausschlaggebend für die Förderzusage war, dass sich mindestens 50 Prozent der Kommunen im Landkreis an dem Verbund beteiligen.

Dass für die Kommunen in der Region das Angebot von klimafreundlichen Mobilitätsangeboten ein wichtiges Zukunftsthema ist, sieht Hubert Rinklin, Vorstandsvorsitzender des Geislinger Albwerks, durch den neuen E-Carsharing-Verbund bestätigt. „Rund 25 Kommunen in unserem Netzgebiet haben erkannt, dass sie mit der Beteiligung an unserem Verbund gleichzeitig auf zwei Ziele einzahlen: Sie treiben die Energiewende vor Ort voran und schaffen dabei ein Mehr an Mobilität für ihre Bürgerinnen und Bürger“, sagt Rinklin.

Horst Graef, der Geschäftsführer des Unternehmens Deer sieht dies ähnlich: „Aufgrund der Verkehrs- und Klimawende benötigen wir dringend Mobilitätskonzepte für die Zukunft, die mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen ermöglichen. Das Teilen unserer E-Fahrzeuge zielt genau darauf ab und bringt die Menschen ökologisch und ökonomisch optimiert von A nach B.“

Aus diesem Grund sei man stolz, „dass wir zusammen mit den Partnern dieses großartige Projekt im Landkreis Göppingen realisieren und damit unser Mobilitätsnetz weiter vergrößern“.