In Deutschland landen nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung jedes Jahr über elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln im Müll, weil sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschritten haben. Dabei wäre ein großer Teil davon noch bedenkenlos verzehrbar. Was machen die Supermarktketten im Kreis Göppingen mit abgelaufenen Lebensmitteln und jenen, die kurz davor stehen?

Für letztere gewährt Edeka Staufers seinen Kunden einen Rabatt von 50 Prozent. „Je größer die Menge, desto früher“, erklärt Matthias Füchtner, Vorstand der Konsumgenossenschaft Göppingen eG mit elf Filialen. Dass versehentlich zu viel bestellt wurde, komme aber selten vor. Auch die Mitarbeiter können die Waren vergünstigt erwerben.

„Zwei bis drei Tage vorher setzen wir den Preis herunter“, sagt Guido Empen, Geschäftsführer von Edeka Gebauer’s und seinen sechs Märkten im Landkreis. „Am Mindesthaltbarkeitsdatum selbst verkaufen wir nichts mehr.“ Laut Lebensmittelrecht dürfen die Waren danach nicht mehr in den Handel gelangen. Stattdessen gehen sie sowohl bei Staufers als auch bei Gebauer’s zu den gemeinnützigen Tafeln, die sie wiederum an Bedürftige verteilen.

Auch Lidl kann „größtenteils ausschließen, dass überlagerte Lebensmittel anfallen“, sagt Pressesprecherin Diana Zvicer-Senolan, und reduziert ebenfalls die Preise vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Danach holen die Tafeln „verzehrfähige und lebensmittelrechtlich unbedenkliche Ware“ ab. Ähnlich hält es nicht nur die Supermarktkette Kaufland, die zur selben Unternehmensgruppe gehört, sondern auch die Konkurrenz.

Produkte in der Regel noch verzehrfähig

„Bei Produkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, können wir nicht mehr für die hohe Qualität garantieren“, so Aldi-Süd-Pressesprecher Tobias Neuhaus, „auch wenn diese Produkte in der Regel noch verzehrfähig sind, wie beispielsweise Molkereiprodukte“. Die Filiale in Göppingen arbeite deshalb wie fast alle anderen mit den örtlichen Tafeln oder anderen sozialen Einrichtungen zusammen.

„Mittlerweile verkaufen unsere Supermärkte im Jahresdurchschnitt bis zu 99 Prozent ihrer Lebensmittel“, erklärt Rewe-Pressesprecher Thomas Bonrath. Die selbe Quote nennt die Kette Penny, die zur gleiche Gruppe gehört. Rewe unterstützt die örtlichen Tafelvereine schon seit 1996 – so lange wie kein anderer Mitbewerber. Penny folgte 2007.

„Riech mich! Probier mich!“

Aldi Süd will außerdem den Aufdruck „Riech mich! Probier mich! Ich bin häufig länger gut!“ auf Frischmilch-Verpackungen und Käsesorten anbringen. Bei Penny tragen Molkereiprodukte seit Februar den Hinweis „Kostbares retten“. „Denn vielen Kunden ist oftmals nicht bewusst, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht bedeutet, dass ein Produkt einen Tag später nicht mehr genießbar ist“, betont Pressesprecher Andreas Krämer. „Es ist kein Verfallsdatum.“

Edeka Staufers und Gebauer’s sehen das anders: „Der Kunde ist aufgeklärter denn je, das Bewusstsein ist schon da“, meint Matthias Füchtner. Und Guido Empen ergänzt: „Der Kunde, der das nicht jetzt schon macht, wird es auch in Zukunft nicht tun.“

Als nach eigenen Angaben erster Discounter verkauft Netto seit 2013 in Aktionswochen „Obst- und Gemüseprodukte aus deutschem Anbau, die optisch nicht der Norm entsprechen, qualitativ und geschmacklich aber einwandfrei sind“, antwortet Pressesprecherin Christina Stylianou. Vor drei Jahren startete auch Penny den Verkauf von Bio-Obst und -Gemüse mit Schönheitsfehlern. Für Edeka Staufers sind diese Lebensmittel selbstverständlicher Bestandteil des Sortiments: „Das bewerben wir nicht extra, die kosten einfach weniger“, sagt Füchtner. „So wie Bio-Produkte eben ein bisschen mehr kosten.“