Sport Lauf-geht’s-Teilnehmer: „Ich war so stolz auf mich“

Kreis Göppingen / SWP

Noch bis 10. März können sich Läufer und alle, die laufen wollen, für das Fitness- und Gesundheitsprogramm „Lauf geht’s“ anmelden. Der Göppinger Volker Müller hat im vergangenen Jahr teilgenommen – und 13 Kilo abgenommen. Kann er das Konzept weiterempfehlen?

Herr Müller, warum haben Sie beim „Lauf geht’s“-Programm mitgemacht?

Volker Müller: Ich kannte das Programm von anderen Ortschaften und habe immer gesagt, dass ich mitmache, wenn es mal nach Göppingen kommt. Bei dem Programm hat mich einfach die Kombination aus Ernährung, Sport und Gymnastik überzeugt. Also habe ich mich zusammen mit meiner Frau angemeldet.

In welcher Gruppe sind Sie mit­­gelaufen?

Meine Frau und ich waren beide in der ‚Latte Macchiato‘-Gruppe, also bei den Anfängern. Ich habe zwar früher intensiv Radsport betrieben und habe auch schon etwas Lauferfahrung, aber das ist viele Jahre her. Da ich auch leichte Kniebeschwerden hatte, wollte ich es langsam angehen lassen. Meinem Knie geht es übrigens mittlerweile wieder sehr gut. Die Mobilisations- und Stabilisationsübungen haben Muskeln und Bänder gestärkt und so war das Lauftraining auch kein Problem.

Also können Sie das Programm

weiterempfehlen?

Auf jeden Fall. Es war eine sehr gute Erfahrung. Nicht nur, dass ich 13 Kilogramm abgenommen habe, ich habe mich auch noch nie so fit gefühlt. Ich persönlich finde das Programm deswegen so klasse, weil es nicht nur den sportlichen Aspekt beinhaltet, sondern alle Bereiche umfasst und somit ein Rundumpaket ist. Man muss aber auch sagen, dass es sehr zeitintensiv ist und einen großen Teil des Alltags einnimmt. Neben den Lauftreffs sollte man ja auch für sich noch trainieren und die Ernährungsumstellung ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Es ist natürlich gut, wenn man zusammen mit seinem Partner das Programm macht, denn so kann man gemeinsam Zeit verbringen.

Wie haben Sie das Trainieren in der Gruppe empfunden?

Ich habe sehr gerne in der Gruppe trainiert. Man lernt neue Leute kennen, Gleichgesinnte, und freut sich dann, wenn man sich austauschen und gemeinsam trainieren kann. Das ist dann eine ganz andere Motivation und Disziplin dahinter, als wenn man alleine Sport macht.

Wenn Sie auf das Programm zurückblicken, was waren Ihre persönlichen Highlights?

Ganz klar, die Meilensteinläufe und der Halbmarathon in Ulm. Nicht nur, dass alles super organisiert war und die Trainer und Dr. Wolfgang Feil dabei waren, sondern auch die Atmosphäre ist bei einem so großen Lauf einfach beeindruckend. Es waren tausende Läufer und unzählige Zuschauer da, die einem zujubelten. Ich bin mit 2 Stunden und 33 Minuten durch die Ziellinie gekommen und war selber so stolz auf mich. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen. Das war wirklich ein krönender Abschluss.

Info „Lauf geht’s“ ist eine gemeinschaftliche Aktion der Neue Württembergische Zeitung (NWZ) und der AOK Neckar-Fils. Bei dem Programm nach Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Feil werden Teilnehmer mit einem ganzheitlichen Ernährungs- und Sportprogramm in sechs Monaten zum Halbmarathon gebracht. Weitere Informationen auf www.laufgehts-gp.de