. Nachdem die grün-geführte Landesregierung den Initiatoren des Bienen-Volksbegehrens ein Eckpunktepapier zum Thema Artenschutz vorgelegt hat, haben diese mitgeteilt in einen Dialog zu treten und vorerst nicht weiter für ihren Gesetzentwurf zu werben. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Alex Maier begrüßt in einer Mitteilung den vorgelegten Kompromiss.

„Prinzipiell sind die Ziele aus dem Volksbegehren für mehr Artenvielfalt in Baden-Württemberg sehr unterstützenswert. Es gibt jedoch an einigen Punkten Probleme, was die praktische Umsetzung der Forderungen anbelangt“, erklärt Maier. Deswegen habe die grün-geführte Landesregierung mit Umweltminister Franz Untersteller ein Eckpunktepapier vorgelegt, das wesentliche Forderungen aus dem Volksbegehren aufgreift, an einigen Stellen praktikablere Lösungen für die schwierigen Punkte des Volksbegehrens anbietet und zusätzliche Forderungen zur Stärkung der Artenvielfalt aufnimmt. Der Pestizideinsatz soll damit deutlich verringert und der Öko-Landbau weiter ausgebaut werden. Maier: „Es freut mich, dass die Landesregierung alle Seiten an einen Tisch bekommen hat und mit diesem Vorschlag den Konflikt befriedet. Zusammen mit den Initiatoren und Unterstützern des Volksbegehrens arbeiten wir jetzt daran, dass Baden-Württemberg absoluter Vorreiter in Sachen Artenschutz wird.

Gesetzentwurf ,pro Biene’

Die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi betonte gestern: „Es war richtig und wichtig, dass die CDU die massive Kritik der Betroffenen am Volksbegehren aufgegriffen hat.“ Die Umsetzung des Gesetzentwurfs von ,pro Biene’ hätte weitreichende, negative Folgen für die regionalen Erzeuger. Deshalb lehne sie das Vorhaben in seiner bisherigen Form ab und teile die Einwände aus der Landwirtschaft. „Wir brauchen Arten- und Umweltschutz, aber wir brauchen auch unsere regionalen bäuerlichen Familienbetriebe, die uns mit gesunden Lebensmitteln versorgen. Deshalb drängen wir auf eine Lösung auf Augenhöhe“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die nun vorliegenden Eckpunkte können dafür eine gute Grundlage sein. Man brauche deshalb jetzt eine Diskussion mit den Betroffenen darüber, „wie wir das Artensterben aufhalten und gleichzeitig landwirtschaftliche Produktion in unserem Land erhalten.“

Dialogforum am 6. November in Donzdorf

Daher lädt Razavi Fachleute und Vertreter landwirtschaftlicher Produktion am Mittwoch, 6. November, 19 Uhr, zu einem Dialogforum im Hotel „Becher“ in Donzdorf ein. Mit dabei sind Dr. Patrick Rapp, Vorsitzender des Arbeitskreises Ländlicher Raum und Verbraucherschutz der CDU-Fraktion und Dr. Konrad Rühl, Abteilungsleiter im Landwirtschaftsministerium.

