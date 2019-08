Die Erntebilanz im Kreis fällt durchschnittlich aus. Die größten Sorgen machen den Bauern gesellschaftliche und politische Entwicklungen.

Die Ernte ist in vollem Gange. Die Erträge fallen über den gesamten Kreis verteilt weitgehend durchschnittlich aus. Mais trotzt der Hitze erfahrungsgemäß gut, beim Getreide führten die hohen Temperaturen immer wieder zur Notreife und damit winzigen Körnern. Beim Obstbau ist nach dem Rekordjahr 2018, das auf das verheerende 2017 folgte, der Ertrag ebenfalls durchschnittlich. Abhängig von der Lage klagen Obstbauern aber – wie schon 2017 durch Frostschäden bedingt – über Ausfälle von bis zu 50 Prozent.

Auch für den Wald sei die Dürre ein großes Problem, erläuterte Bernhard Graf von Rechberg, der in 26. Generation den Hof mit Forst- und Landwirtschaft führt. Er war Gastgeber des diesjährigen Erntepressegesprächs des Kreisbauernverbandes.

Zusammen mit Gutsverwalter Jürgen Stöckle gab er einen Überblick über die Bewirtschaftung der gräflichen Höfe und klagte über eine ausufernde Bürokratie „von Brüssel bis Göppingen“. Das Büro habe mittlerweile die Dimension der Werkstatt.

Die warme Witterung sei zudem günstig für manche Schädlinge, erläuterte Stöckle. Verschärft werde die Situation durch Verbote von Pflanzenschutzmitteln. So sei etwa der Anbau von Raps innerhalb weniger Jahre um ein Drittel nach dem Verbot entsprechender Pflanzenschutzmittel zurückgegangen, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Hermann Färber. Man er­weise dadurch auch dem Bienenschutz einen Bärendienst.

„Ganz große Sorge“ bereitet dem Bauernverbandsvorsitzenden und seinen Kollegen das geplante „Volksbegehren Artenschutz“. Durch die daraus folgenden Einschränkungen infolge der Ausweisung riesiger Flächen würde die Regionalität bei Produkten verloren gehen, die in den vergangenen Jahren mühsam auf Verbraucherseite aufgebaut worden sei, fürchtet Hermann Färber.

Bei einem erfolgreichen Ausgang des Volksbegehrens seien Folgen zu erwarten, die der Klimadiskussion damit zuwider liefen, da sie kurze Wege vom Hersteller zum Verbraucher gefährdeten. Davon betroffen seien auch viele Bioflächen. Es sei bezeichnend, dass „Bioland“ und der Naturschutzverband sich gegen das Volksbegehren ausgesprochen hätten, ergänzt Martin Bareiß aus Faurndau, da es selten sei, „dass Bio und Konventionelle an einem Strang ziehen“.

Es handle sich um eine große Gefahr, die unterschätzt werde, so Färber. Man werde dann die Bevölkerung nicht mehr aus eigener Kraft ernähren können. Es bleibe dann nur noch Ökolandwirtschaft. „Wir brauchen aber beides“, betont Färber.

Der Ökomarkt gebe einen entsprechenden Zuwachs nicht her und Verbraucher konventioneller Produkte seien zu Mehrzahlungen nicht bereit. Mögliche Folge: Das Ende der regionalen Landwirtschaft mit vielfältigen verheerenden Folgen. Färber erinnerte an Butterberge und Milchseen, die in den 80er Jahren durch eine Politik entstanden seien, die sich nicht am Markt orientiert habe. In Österreich könne bereits heute die Hälfte der Ökoproduktion nicht verkauft werden, in Deutschland lägen 50 000 Tonnen Ökogetreide auf Halde. Demgegenüber berichtete Heinrich Rothfuß aus Wiesensteig, dass er sein konventionell produziertes Getreide nach Österreich verkauft habe. „Wir füllen so nur die Autobahnen.“ Einen Zusammenbruch des Marktes befürchtet Wilfried Dieterich durch nicht durch Nachfrage gesteuerte Produktionen. Der Leiter des Landwirtschaftsamtes des Kreises, wies auch darauf hin, dass Verhalten und Forderungen in der Bevölkerung oft sehr widersprüchlich seien.

Kritisch sieht der Verbandsvorsitzende Hermann Färber auch geplante Abkommen zwischen Europa und Südamerika, dem Mercosur-Raum. Die Folge wären Hunderttausende Tonnen südamerikanischer Produkte, die auf unsere Märkte geschwemmt würden und unter ökologischen und sozialen Standards hergestellt würden, die nicht im geringsten den unseren entsprächen – während bei uns die Auflagen und Standards beständig erhöht würden. „Damit macht man dann auch diejenigen kaputt, die bislang die Landschaftspflege hier kostenlos machen“, warnte Landwirt Bareiß aus Faurndau vor einer weiteren Folge.