Am Sonntag, den 14.03.2021, wählen die Menschen in Baden-Württemberg den neuen Landtag und entscheiden somit auch, wer als Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin künftig regieren wird.

Ab 8 Uhr öffnen die Wahllokale im Kreis Göppingen. Städte und Kommunen weisen im Vorfeld daraufhin, dass bei Stimmabgabe in einem Wahllokal eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden muss. Außerdem wird gebeten, einen eigenen Stift mitzubringen. Es kann entweder persönlich gewählt oder die Briefwahl in Anspruch genommen werden.

In Corona-Zeiten machen besonders viele Wähler davon Gebrauch . Wer noch auf den letzten Drücker per Briefwahl wählen will, kann die Unterlagen im Rathaus seines Wohnorts einwerfen. Der Briefkasten werden auch noch am Sonntag geleert.