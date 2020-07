Freitagabend, halb 11 in der Göppinger Stadthalle. Die Genossen aus dem Wahlkreis 10 klatschen und johlen. Sabrina Hartmann, gerade mit 62 Prozent der Stimmen zur Landtagskandidatin gekürt, steht sichtbar gerührt auf. Erste Glückwünsche kommen von Peter Hofelich, der das Amt des SPD-Landtagsabgeordneten noch bis Anfang nächsten Jahres inne haben wird. Gratulationen gibt’s in Zeiten von Corona nur per Ellbogen.

Die 28-jährige Sabrina Hartmann sitzt im Salacher Gemeinderat und arbeitet als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in einem Verlag. Sie präsentierte sich zuvor in ihrer Vorstellung mit ruhiger und fester Stimme. Die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig ein aktiver und handlungsfähiger Staat sei. Essenziell für die studierte Politikwissenschaftlerin ist die Abschaffung der Kita-Gebühren. „Keiner soll sich Gedanken machen müssen, ob er sich Kinder leisten kann.“ Sie kritisierte die Politik von CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann, die Schulen befänden sich derzeit „im Ausnahmezustand“.

Dem Betreiber auf Filstalbahn Rote Karte zeigen

Das Publikum beklatschte die Vorsitzende des Kreisverbands immer wieder während ihrer Vorstellung. Krankenhäuser gehören nach Hartmanns Vorstellung in die öffentliche Hand, nicht der Profit dürfe zählen, sondern der Mensch. Als sie über die Schaffung einer Landeswohnbaugesellschaft sprach, erhielt sie weiteren Beifall. ÖPNV solle bezahlbar werden, ebenso liegt ihr am Herzen, dass eine Landesregierung die eigenen Klimaziele erreicht. Auf der Filstalbahn müsse man dem Betreiber dringend die Rote Karte zeigen. Auch die Veränderung der politischen Landschaft insgesamt sprach die 28-Jährige an. „Wir wollen keine AfD im Landtag.“ Auch hierfür erntete sie Zustimmung im Saal.

Nach der Wahl bedankte sie sich für „den Vertrauensvorschuss“. Sie habe nicht damit gerechnet, sagte sie. Schon gar nicht mit so einem deutlichen Ergebnis. Viele im Raum hatten zwei Durchgänge erwartet.

Drei Gegenkandidaten hatten ebenso auf das Amt spekuliert (Ergebnisse siehe Infobox). Max Yilmazel, Parlamentarischer Berater für Finanzpolitik in der SPD-Landtagsfraktion, stellte sich sehr selbstbewusst vor. Der 31-jährige Göppinger sagte, er wolle nicht weiter „in der zweiten Reihe sitzen“. Als Themen nannte er unter anderem bezahlbares Wohnen, Ausbau und Sanierung der Bildungseinrichtungen.

Carsten Unger, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender der Uhinger SPD, sprach deutlich lauter, aber auch sehr schnell ins Mikrophon. Als Initiator der Kampagne zum Bürgerentscheid „Gewerbepark Fils“ habe er Kontakt zu Bürgern gehabt, die das Vertrauen in die Politik verloren hätten. Themen des 42-Jährigen unter anderem: Zurück zu den sozialdemokratischen Wurzeln und das Vertrauen der Wähler durch Taten gewinnen.

Hilde Huber bezeichnete sich in ihrer sehr faktenorientierten Vorstellung als Frau aus der „Mitte der Gesellschaft“. Die 61-jährige Kreis- und Gemeinderätin in Göppingen wollte ihre sozialpolitische Kompetenz in den Landtag einfließen lassen. Themen unter anderem: bezahlbare Bildung für alle, flächendeckende Gesundheitsversorgung und Gleichstellung der Frau.

Ersatzbewerber mit viel Erfahrung

Armin Roos, Fraktionsvorsitzender der SPD im Göppinger Gemeinderat, übernimmt das Amt des Ersatzkandidaten. Der 58-jährige Diplom-Volkswirt aus Faurn­dau gehört seit 40 Jahren der Partei an und bezeichnete sich selbst als jemanden, der „von der Basis“ komme und die kommunale Seite gut kenne. Hartmann: „Sein Netzwerk kann uns im Wahlkampf ­helfen.“