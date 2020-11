Vor der Wahl kommt die Gratulation zur Wahl: Der amtierende Landtagsabgeordnete und künftige Oberbürgermeister Alex Maier nimmt die Glückwünsche für seinen Erfolg in Göppingen entgegen. Dann wählen die Grünen in Wäschenbeuren in der Bürenhalle seine Nachfolgerin als Landtagskandidatin im W...