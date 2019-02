Projekt Landratsamt: Anbau im Zeit- und Kostenplan

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Der Verwaltungsausschuss des Kreistages hat einstimmig das vierte Ausschreibungspaket für den Erweiterungsbau des Göppinger Landratsamt vergeben. Enthalten sind sieben Gewerke, die Kosten belaufen sich auf insgesamt rund 2,63 Millionen Euro. Es sei aktuell schwierig, Firmen für das Projekt zu gewinnen, merkte Yvonne Allner vom Projektsteuerungsunternehmen Drees und Sommer, das den Bau begleitet, an. Für jedes der Gewerke habe es aber zumindest ein Angebot gegeben – mit Ausnahme der Baureinigung, die im nächsten und letzten Paket neu ausgeschrieben werden muss.

Die derzeit gute Konjunktur im Baugewerbe sei seiner Meinung nach der Grund dafür, dass das vierte Ausschreibungspaket um rund 500 000 Euro teurer ausgefallen sei, als ursprünglich veranschlagt, merkte Kreisrat Hans-Rudi Bührle (FW) an. Trotz dieser Preissteigerung liege man mit dem Projekt insgesamt sowohl im Zeitplan als auch im Kostenrahmen, sagte Landrat Edgar Wolff.

Folgende Gewerke wurden ­vergeben: die Landschaftsarbeiten an die Köber GmbH, Kirchheim (914 766 Euro), die Küchen­technik an HoGaKa, Ulm (444 136 Euro), die Tischler­arbeiten an Firma Binsch, Ost­fildern (314 673 Euro), die Holzbekleidungen an die Firma Westermann, Denkendorf (235 673 Euro), Holztüren und mobile Trennwände an die Firma Peter, Sohren (369 982 Euro), die Parkettarbeiten an die Firma Bode, Freiberg (34 510 Euro) sowie die Medientechnik an die Firma Mevis, Stuttgart (324 771 Euro).