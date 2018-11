Böhmenkirch Landratsamt gibt Gas bei Tempo-Kontrollen

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Auf die Schilder wartet man noch, die Tempokontrollen auf der L1221 zwischen Steinenkirch und Böhmenkirch kamen dagegen schneller als erwartet.

Bei ihrem jüngsten Vor-Ort-Termin am 25. Oktober hat die Verkehrsschau des Landkreises beschlossen, den Tempo-70-Bereich auf der L 1221 zwischen Steinenkirch und Böhmenkirch auszuweiten. Mit dieser Maßnahme soll künftig nicht nur die Straußenfarm, sondern noch ein weiterer Aussiedlerhof vor Rasern auf der freien Strecke geschützt werden. Während man bei der Straßenmeisterei auf die bestellten Schilder, die auf gefährliche Ausfahrten hinweisen, noch wartet, hat das Landratsamt mit den beim Ortstermin angekündigten Tempokontrollen Gas gegeben: Bereits zwei Wochen nach der Verkehrsschau stand am Donnerstag eine mobile Radaranlage beim Lindenhof am Straßenrand. Zwischen 9.40 und 14.40 Uhr wurden insgesamt 60 Fahrzeuge geblitzt, weil sie schneller als erlaubt unterwegs waren. Am eiligsten hatte es ein Autofahrer mit 110 auf dem Tacho. Nach Toleranzabzug standen immer noch 106 Kilometer zu Buche. Für die Überschreitung von 36 km/h erwartet den Temposünder nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro plus 28,50 € Bearbeitungsgebühren. Einen Punkt in Flensburg gibt es gratis dazu. Bleibt noch nachzutragen, dass die 60 Verstöße nur auf den ersten Blick viel erscheinen. Bedenkt man, dass in fünf Stunden insgesamt 1603 Fahrzeuge kontrolliert wurden, ist die Überschreitungsquote mit knapp vier Prozent vergleichsweise gering. Vielleicht hat aber auch das Frühwarnsystem der Autofahrer mit Lichthupe oder die Blitzer-Warnung über diverse Radiosender diesmal gut funktioniert.