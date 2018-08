Kolumne Landkreis feiert zwei Tage lang

Göppingen / swp

Gemeinsam mit den Bürgern feiern die Kommunen, Institutionen, Vereine und Gruppen in der Werfthalle im Göppinger Stauferpark zwei Tage lang Jubiläum. Vom 22. bis 23. September präsentiert sich der Landkreis so von seiner schönsten Seite und zeigt die Vielfalt seiner Angebote. Neben zahlreichen Aktionen an den Ständen der Städte und Gemeinden, gibt es auch Shows auf der Aktionsbühne.

Ein besonderes Highlight soll der Regionalmarkt „Göppinger Genuss“ werden, bei dem regionale Erzeuger ihre Produkte präsentieren. Von Oldtimern, Präsentationen der Kreisbehörden, THW und Polizei, bis hin zu vielen Mitmachaktionen, ist an den beiden Tagen viel geboten – für die ganze Familie und für alle Generationen, teilen die Veranstalter mit.

Am Samstag, 22. September, findet parallel auf dem Festgelände auch der Tag des Handwerks und der Energie statt.

Info Das detaillierte Programm gibt es online unter www.landkreisfest-gp.de.