Das Landesgesundheitsamt hat für den Landkreis 18 neu mit Corona Infizierte gemeldet, am Samstag waren es 21. Neue Todesfälle waren am Wochenende nicht zu verzeichnen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter: Sie liegt nun bei knapp 76. Am Samstag lag die Inzidenz noch bei 82.

Die Kliniken im Kreis Göppingen melden täglich neue Zahlen aus der Klinik am Eichert in Göppingen sowie der Helfenstein Klinik in Geislingen. In Göppingen sind derzeit 21 positive Fälle in Behandlung, davon werden zwei Patienten beatmet. Außerdem werden dort acht Verdachtsfälle behandelt.