Die Bewohner des Gebiets Kohlhau in Mühlhausen freuen sich, dass die Lärmschutzwand jetzt endlich gebaut wird. Von Bauleiter Felix Rohner erhalten sie bei einer Gemeinderatssitzung weitere Details.

Die Eheleute Rein und Maria Saare aus Mühlhausen nennen ein schmuckes Einfamilienhaus mit idyllischem Garten ihr Eigen. So richtig genießen können sie ihr kleines Paradies, gerade bei schönem Wetter, allerdings nicht. Denn nur wenige Meter entfernt von ihnen schieben sich unermüdlich Busse, Lastwagen, Autos und Motorräder an ihnen auf dem A 8-Albaufstieg in Richtung Ulm.

Abhilfe soll eine Lärmschutzwand schaffen (wir berichteten). Seit Ende April bereitet die Firma Heim Infrastrukturbau aus Göppingen alles für den Bau der 685 Meter langen Wand vor. Bauleiter Felix Rohner informierte am Montagabend den Gemeinderat über den Zeitplan.

Mehr als 60 000 Fahrzeuge pro Tag

Vor 20 Jahren hatten die Eheleute Saare ihr Haus an der Kohlhaustraße gebaut. „Damals wurde uns gesagt, dass eine Lärmschutzwand kommen soll“, erinnerte sich Rein Saare. „Seither warten wir darauf.“ Entsprechend froh ist er, dass jetzt endlich mit dem Bau begonnen wird.

Bauleiter Felix Rohner weiß, dass die Anwohner einer ständigen Belastung ausgesetzt sind. Was den Verkehrslärm anbelangt, untermauerte er dies mit den Ergebnissen einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2015: Demnach waren damals jeden Tag etwa 68 000 Fahrzeuge auf dem Albaufstieg der A 8 unterwegs.

