Die Frauen von efa zeigen sich nach wie vor kämpferisch. Den Auftakt zur Feier des Weltfrauentags machte die Nationalhymne, rund 70 Besucherinnen stimmten ein. 100 Jahre Frauenwahlrecht sind natürlich ein Anlass um zurückzublicken, um bereits Erreichtes zu reflektieren, aber auch, um aufzurütteln und aufzurufen, zu mehr Frauenengagement für Gleichberechtigung in allen Belangen.

„Die Gleichberechtigung muss erstritten und immer wieder verteidigt werden“, sagte efa-Vorsitzende Gönül Neuen. Geringeres Einkommen, Mehrarbeit in der Familie, 40 Prozent weniger Rente, das sind nur einige Punkte, die den efa-Frauen sauer aufstoßen. Sie fordern unter anderem Parität in politischen Ämtern, eine Ausweitung der Frauenquote in der Privatwirtschaft, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Frauenrechte und Demokratie seien unteilbar. Mit Blick auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen haben die efa-Frauen zum Urnengang und der Stärkung der Kandidatinnen aufgerufen.

Am Weltfrauentag wurde bei der efa-Veranstaltung aber auch ausgelassen gefeiert. Mit der Stuttgarter Sängerin Mareeya, die mit ihren drei Musikerkollegen für die Männerquote sorgte, gab’s Jazz, Pop und Soulklassiker, stark weiblich angehaucht, passend zum Weltfrauentag.

Auch beim gestrigen, bereits siebten internationalen Frauenfrühstück in der Eislinger Stadthalle waren rund 150 Frauen zusammen gekommen. „Heute sind Frauen aus 22 Nationen vertreten“, sagte Elnora Hummel, die schon im siebten Jahr der Motor des Frauenfrühstücks ist und auch jetzt gemeinsam mit Heide Kottmann für schöne Atmosphäre und gute Unterhaltung gesorgt hat. Auch Elnora Hummel machte klar, dass Frauen schon viel für sich erkämpft hätten, aber: „Es ist längst noch nicht alles erreicht.“

Während der Weltfrauentag in 28 Ländern, darunter Armenien oder Uganda, ein gesetzlicher Feiertag ist, schließt sich in Deutschland erstmals die Hauptstadt Berlin an. Internationales Feiern ist den Eislinger Frauen wichtig, denn: „Fast jeder dritte Eislinger hat einen Migrationshintergrund“, sagte Heide Kottmann, die ebenfalls zum Wahlgang aufrief, denn nur ein Viertel der Mandate seien mit Frauen besetzt.

Während in vielen Städten und Gemeinden auch Männer zum Feiern des Weltfrauentags willkommen sind, müssen sie in Eislingen nach wie vor draußen bleiben, nur einer war gestern erstmals eingeladen. „Ich freue mich, dass ich offiziell dabei sein darf“, sagte Eislingens Integrationsbeauftragter Bernd Letzel. Die Göppinger Stadt- und Kreisrätin Hilde Huber rief zu mehr Zusammenhalt und Miteinander der Geschlechter auf. Neben politischen Reden gab’s aber auch Unterhaltung mit dem Duo Bidz’n Lazer und der Hip-Hop-Gruppe „ Danger“ . Das wichtigste waren sicher die gemütlichen Gespräche und das Kennenlernen bei internationalen Spezialitäten vom Frühstücksbüfett.