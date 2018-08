Sperrung L 1236 gesperrt

Drackenstein / Margit Weber

Die L 1236 zwischen Gosbach und Drackenstein wird in den letzten beiden Wochen der Sommerferien gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten von 27. August bis 9. September. Darüber informierte Drackensteins Bürgermeister Klaus-Dieter Apelt den Gemeinderat. Die Sanierungsarbeiten seien an diesen Zeitraum gebunden, so der Schultes. Die Straße werde zu Beginn der Schulzeit wieder geöffnet sein, sicherte Apelt zu. „Letztes Mal habe es trotz den Versprechungen bezüglich des Schulbusverkehrs überhaupt nicht funk­tioniert – daher wurden die Arbeiten in die Schulferien verlegt“, ergänzte er. Anlieger könnten trotzdem fahren.