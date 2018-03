Planung Kurhaus-Erweiterung aufs Gleis setzen

Bad Boll / Jürgen Schäfer

Die Pläne gibt es, seit das Christophsbad das Kurhaus Bad Boll übernommen hat. Der neue Eigentümer ist angetreten mit der Absicht, das Kurhaus zu erweitern, um eine stabile Größe für die Zukunft zu schaffen. Und das heißt: ein Pflegegebäude mit 180 Betten im Süden des Kurhaus-Komplexes zu bauen, jenseits des Badbächles, wo noch alles grüne Wiese ist.

Über Jahre war es ruhig um diese Zukunftspläne. Das Christophsbad hat sich erst um Sanierungen gekümmert. Jetzt erstrahlt die ortsbildprägende Gebäudefront in neuem Glanz. Wann es an die Erweiterung gehen soll, ist nicht bekannt. Aber: Das Christophsbad bemüht sich jetzt um das Baurecht. Ohne Zeitdruck. So berichtete es Bürgermeister Hans-Rudi Bührle im Gemeinderat. Das Christophsbad veranschlage dafür ein Jahr. Der Zug solle aufs Gleis gesetzt werden. Planer Manfred Mezger legte einen Vorentwurf vor. Der Gemeinderat hat ihn gebilligt und den Bebauungsplan aufgestellt. Jetzt geht es in die Anhörung.

Zwischen der Evangelischen Akademie und den Tennisplätzen soll der Erweiterungskomplex mit drei Vollgeschossen entstehen. Das werden an die 15 Meter Höhe, betont Mezger, weil in den Geschossen auch jede Menge Haustechnik nötig sei. Da das Gelände zum Albtrauf hin ansteigt, gibt die Talseite, die der Rückseite des Kurhauses zugewandt ist, sogar vier Geschosse her. Für Bad Boll aber nichts besonderes. „Wir haben Gebäude, die deutlich höher sind“, sagt Gemeinderat Rainer Staib (CDU). Für die Geriatrie, Alterspatienten, sei der Komplex gedacht. So weiß es Bürgermeister Bührle.

Abstand vom Badbächle

Abstand halten will Mezger vom Badbächle, das wie eine Grünfuge zwischen dem Kurhaus und dem Neubau liegt. Wegen des Hochwasserschutzes. Der Bach selbst ist als Biotop geschützt, der Gewässerrandstreifen ist tabu. Im Westen ist der Bach verdolt, man könnte ihn wieder öffnen. Das Vogelschutzgebiet sei übrigens nicht allzuweit entfernt, sagt Mezger.

Über den Bach muss eine Verbindung zum Kurhaus laufen. Eine „Seufzerbrücke“ nennt das Gemeinderätin Dorothee Kraus-Prause (Grüne). Dr. Henning Schindewolf (UWV) fragt sich, wo die übrige Logistik herkommen soll. Von Westen soll’s eine Verbindung geben, was der Absprache mit dem Tennisclub bedarf. Und was die Parkplätze betrifft: „Es soll ja auch ein Parkhaus kommen“, sagt Mezger.