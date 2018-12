Vernissage Künstlerehepaar stellt in Donzdorf aus

Donzdorf / SWP

Am morgigen Sonntag findet die Vernissage zur Ausstellung „gegenüber“ mit dem Künstlerehepaar Bernd Berends und Beate Knapp im Donzdorfer Schloss statt. Beginn ist um 11 Uhr im Roten Saal. Die Ausstellung läuft bis 25. Januar.

Beate Knapp, geboren 1952 in Reutlingen, beschreibt in ihren Gemälden lyrische Alltagsgegenstände wie Schuhe, Taschen, Schreibmaschinen und andere „Gerätschaften“. Sie lässt dabei in einem intensiven Farbraum diese scheinbar alltäglichen Dinge zu stillen Akteuren ihrer Bildgeschichten werden. Beate Knapp hat von 1973 bis 1980 an der Kunstakademie Stuttgart bei Professor Erich Mansen studiert und erhielt in der Folge zahlreiche Preise und Stipendien. 2012 hatte sie auf der art Karlsruhe eine One-Artist-Show und 2014 Kunstausstellungen der Stadt Nürtingen in der Kreuzkirche.

Bernd Behrends, 1950 in Stockach geboren, schleudert dagegen mit starken Farbe oder mit Kohlestrichen experimentelle und expressive Bildimpulse auf die Bildträger. Seine Arbeiten zeigen eine dynamische ungegenständliche Vision von Leben und Erleben auf. Er studierte von 1974 bis 1979 in Stuttgart und war 1997 1. Preisträger des Kunstpreises „Gegenstandslosigkeit heute“ der Sparkasse Karlsruhe,

Das Künstlerpaar lebt in Oberkirch im Südbadischen.