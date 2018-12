Konzert Künstler erwärmen die Herzen ihres Publikums

Uhingen / Ulrike Luthmer-Lechner

Die jährlich in Uhingen gastierende Weihnachtsrevue „Klingende Bergweihnacht“ erwies sich auch diesmal als genussvolles Schmankerl für die Sinne. Träumen, Lachen, Mitsingen, Schunkeln und Nachdenken – kurzum die bunte Mischung aus Heiterem und Besinnlichem stimmte und ließ das Publikum für zweieinhalb Stunden aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit entkommen.

War der erste Teil den volkstümlich-beschwingten Melodien gewidmet, prägten bekannte Weihnachtsklassiker den zweiten Konzertteil. Moderator und Frontmann der Band „Die Feldberger“, Hansy Vogt, gelang es mit seiner Professionalität, seinem Lachen und seiner Natürlichkeit im Handumdrehen den Gute-Laune-Funken überspringen zu lassen. Ob als witziger Bauchredner mit Hase Felix oder als leidenschaftlicher Erzähler einer rührseligen Mutmach-Geschichte, der sympathische Entertainer punktete auf Anhieb.

Mit „Eins, zwei drei“, ihrer neuen Single, zählte die seit 28 Jahren barfuß auftretende Formation „Die Schäfer“ den Abend ein. Die Gruppe aus dem Kraichgau mit Carla Scheithe (Akkordeon, Gesang), Sängerin Bianca App, Sänger Michael Kastel und Uwe Erhardt (Gesang und Gitarre) verstand es, mit ihren stets deutschsprachigen Liedern tief in die Herzen der Zuhörer vorzudringen. Nach eigenen Worten entstehen die mitunter tiefgründigen Texte („Das Blumenmädchen“) aus Geschichten, die das Leben schreibt.

Pure Lebensfreude indes besingt die Odenwälder Interpretin Liane. Mit ihrem Lebensmotto „Ich lass nur Sonne in mein Herz“ und einem Medley aus ihrer ersten CD versteht es die 40-Jährige im bodenlangen roten Pailettenkleid das Publikum zu verzaubern. Mit glasklarer Stimme und viel gewinnender Ausstrahlung begeistert sie die Konzertbesucher.

Lieder von und über die Liebe und natürlich auch seinen Hit „Träumer wie du“ hatte Reiner Kirsten im Gepäck. Der charmante Sänger aus dem Schwarzwald überzeugt seit mehr als 20 Jahren mit ausdrucksstarker Stimme, melodiösen Titeln und er genießt sein Image als Frauen-Liebling. Kein Wunder, dass ihm bei Titeln wie „Darum lieb’ ich dich“ oder „Weil du ein Geschenk des Himmels bist“ die Frauenherzen zufliegen. In einem hinreißenden Duett mit Liane beweisen die beiden Interpreten als musikalisches Traumpaar stimmige Harmonie bei „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ ebenso wie mit der Ballade „Je t’aime, mon amour“. Vom gefühlvollen Herz-Schmerz-Feeling führte die Schlager und Volksmusikband „Die Feldberger“ ganz bodenständig mit einer Reminiszenz an ihre Heimat, den Hoch-Schwarzwald, zurück.

Die 1987 gegründete Gruppe um Hansy Vogt (Gitarre, Gesang), Lothar Böhler (Gitarre, Gesang), Chris Laubis (Akkordeon, Gesang) und Joe Kuttruff (Schlagzeug, Gesang) ließ ihr Publikum bei Stimmungs-Liedern wie „Fahrende Musikanten“ klatschen und schunkeln und „Die Welt von ganz weit oben seh’n“ bevor sie sich im Gedenken an den großen Vico Torriani mit „La Pastorella“ in die Pause verabschiedete.

Mit einem musikalisch schwungvollen Gang „Durch den Weihnachts-Winterwald“ führten alle Mitwirkenden gemeinsam in den zweiten Revueteil. Besinnliche Texte, eingebettet in sanfte Melodien, die Bühne als glitzernd-weiße Schneelandschaft und die Künstler in festlicher Garderobe stimmten auf Weihnachten ein. Mit einem Schuss Melancholie ließen die Feldberger Vergangenes wach werden bei „A Weihnacht wie’s früher war“. Ja, da keimten Erinnerungen bei älteren Besuchern auf. Dem mit leuchtenden Augen vom Publikum mitgesungenen „O Tannenbaum“, folgte das fröhliche „Feliz Navidad“ und als alle Akteure mit viel Applaus bedacht, abschließend unter Schneeflockenrieseln auf der Bühne die „Stille Nacht“ anstimmten, stieg die Vorfreude aufs Fest.