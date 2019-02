Kirche Künftig mehr Zeit für die Seelsorge

Eschenbach / Inge Czemmel

„Es war eine sehr schöne, persönliche Feier“, erinnert sich Pfarrerin Dorothee Schieber an ihre Investitur. Kein Wunder, denn die Eschenbacher kennen die evangelische Pfarrerin schon mehr als ein Jahr. Im Herbst 2017 kam Dorothee Schieber in die Gemeinde. „Zunächst mit einem Übergangsauftrag“, erzählt sie. „Dann wurde ich auf die Pfarrstelle gewählt und habe jetzt in Eschenbach eine 50-Prozentstelle.“ Die andere Hälfte ihres Deputats gehört der Altenheimseelsorge in Göppingen.

Für beide Aufgaben ist die Pfarrerin bestens gerüstet. Neben ihrem Theologiestudium in Marburg und Hamburg verfügt sie über Ausbildungen zur Trauerbegleiterin und Meditationslehrerin sowie Fortbildungen zur Familientherapeutin und Trauma-Begleiterin.

Geprägt durch ihre Tätigkeit als Klinikpfarrerin in Bad Saulgau, wo sie Reha-Kliniken, die Suchtklinik für Frauen und Altenheime betreute, ist ihr die Seelsorge zum Hauptanliegen geworden. Sie freut sich, dass sie dafür voraussichtlich ab dem Herbst auch mehr Zeit haben wird. „Die Bezirkssynode hat eine Fusion mit Heiningen beschlossen“, berichtet sie. „Die beiden Kirchengemeinderäte haben ebenfalls zugestimmt. Nun warten wir noch auf die Genehmigung des Oberkirchenrates. Für mich fällt dann die Geschäftsführung weg, die mit einem 50 Prozentauftrag neben den vielen anderen Aufgaben einfach schwer zu schultern ist.“ Die beiden Kirchengemeinden würden jetzt schon gut zusammenarbeiten, weiß Schieber zu berichten. Durch sogenannte Doppeldienste haben sie und ihr Heininger Kollege Reinhard Hauff dann auch ab und zu einen freien Sonntag. Für die Gemeindeglieder ist es noch gewöhnungsbedürftig, dass an Doppeldienstsonntagen die Gottesdienstzeiten variieren. Mal ist in Eschenbach um 9.30 Uhr Gottesdienst und in Heiningen um 10.30 Uhr, dann wieder umgekehrt. „Das wird sich einspielen“, ist Schieber überzeugt. „Die Fusion hat ja auch viele Vorteile. Es gibt mehr Vielfalt und mehr Angebote. Der Kollege und ich verstehen und ergänzen uns gut, und so ist es für beide Gemeinden ein Gewinn.“

Pfarrhaus wäre zu groß

Dorothee Schieber wohnt in Eschenbach, aber nicht im Pfarrhaus. „Ich bin Single und das Pfarrhaus wäre viel zu groß für mich“, erklärt sie. „Mit einem 50 Prozent-Deputat habe ich auch keine Residenzpflicht. Die meisten kennen mich auch, weil ich viel mit meinem Hund Luna unterwegs bin. Da kommt man schnell in Kontakt.“ Kaum hört das halbjährige Hundemädchen ihren Namen, spitzt sie auch schon neugierig die Ohren und wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Dorothee Schieber möchte sie, wenn sie ein bisschen älter ist, zum Therapiehund ausbilden. Außerdem schwebt ihr vor, in Eschenbach eine Meditationsgruppe zu gründen. Auch die Ökumene liegt der Pfarrerin, die in der ökumenischen Weggruppe vernetzt ist, am Herzen. „Die Ökumene funktioniert hier schon sehr gut“, freut sie sich.

In ihrer Freizeit ist Dorothee Schieber gern in der Natur und beschäftigt sich mit Literatur, Musik und natürlich mit Luna.