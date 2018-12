Landwirtschaft Der Landwirt weiß: Kühe kennen keinen Urlaub

Böhmenkirch / Von Thomas Hehn

Die Felder sind bestellt. Der Stall bleibt. Milchbauer Simon Kaiser wird es auch im Winter nicht langweilig. Zumal jetzt auch verstärkt Büroarbeit wartet.

Im November hatte Simon Kaiser damit begonnen, seine Maschinen auf Vordermann zu bringen, bevor sie eingewintert wurden. Nach dem Schwader wurden noch Heuwender, zwei Kreiselmähwerke, Acker­walze, Sämaschine, Feldspritze, Güllefass sowie vier Traktoren gründlich gereinigt und frisch geschmiert. Beim Radlader reichte das nicht mehr: Mit ausgeschlagener Lenkung und defekter Steuerplatine musste das Gefährt in die Werkstatt. „Das gibt ne schöne Rechnung“, seufzt Mutter Traudel Kaiser.

Rund drei Wochen haben die Wartungsarbeiten am Maschinenpark verschlungen. „Das muss alles nebenher laufen. Schließlich warten jeden Tag 155 Kälber, Rinder und Kühe“, erklärt der Landwirt. Morgens um 5.30 Uhr geht’s ab in den Stall: Zwei Stunden melken, füttern, misten . . . Erst danach gibt’s Frühstück. Abends dann dasselbe Programm.

Mutter und Sohn sind ein eingespieltes Team: Jeder weiß, was er zu tun hat. Da gibt es keinen Leerlauf. Trotzdem sind beide vier bis fünf Stunden beschäftigt. Und das sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Kühe kennen keinen Urlaub. Und wenn einer mal ausfällt? „Dann müssen die Brüder ran“, stellt Simon klar. Für den 31-jährigen Achim (Informatiker) und den jüngsten Fabian (21, Zimmermann) kein Problem, so lange es bei Kurzeinsätzen bleibt. Nur einmal, als Mutter Traudel im Oktober zwei Wochen krank war, haben Kaisers einen von der Krankenkasse bezahlten Betriebshelfer gebraucht.

„So ist das eben als Selbstständiger – ständig selbst“, witzelt Mutter Traudel. Warum tun sich die beiden das an? Ich könnte nie den ganzen Tag am Computer sitzen wie mein Bruder Achim“, bekennt sich Simon klar zur Landwirtschaft. Statt in der warmen Stube zu sitzen, ist er lieber draußen in der Natur, wo er „zusehen kann, wenn etwas wächst und gedeiht“.

Das heißt nicht, dass der Jungbauer nicht auch am Schreibtisch sitzt. Derzeit sogar mehr als ihm lieb ist. Die Bürokratie hat auch die Landwirtschaft längst im Griff: Um von EU und Land Fördermittel zu bekommen, muss der Schnittlinger Landwirt Nährstoffvergleiche durchführen, eine Düngemittelbedarfsplanung vorlegen, Ackerschlagkarten führen, penibel nachweisen, wo er was anzubauen gedenkt . . .

Da jetzt draußen weniger anfällt, ist auch mehr Zeit für Anträge und Formulare – und um auch etwas durchatmen zu können? Simon glaubt noch nicht so recht dran: „Fünf Kühe sind gerade trächtig und alle haben Termin um Weihnachten herum.“