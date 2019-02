Politik Kuchens FWV positioniert sich für Wahl

Kuchen / Jürgen Wahr

Zum vierten Mal in Folge hat die Freie Wählervereinigung Kuchen (FWV) am Samstag zu ihrem Winterzauber in den SBI-Park eingeladen. Dadurch traten auch die FWV-Mitglieder mit etwa 70 Besuchern – und potenziellen Wählern – in Kontakt. Mit Namensschildern gaben sich sowohl die bislang gewählten Gemeinderäte, als auch die weiteren zur Wahl stehenden Kandidaten zu erkennen.

Dem 31-jährigen Dominik Clement liegen etwa das Lebensumfeld der Familien, die Schulsituation und entsprechende Verkehrswege am Herzen. Die 22 Jahre alte Katia Schaible aus Kuchen möchte sich besonders darum kümmern, „was die Jugend bewegt und interessiert“, um dies im Idealfall als neue Gemeinderätin in kommunalpolitische Prozesse mit einzubinden.

Silke Funk steht mit ihren 50 Jahren als Gemeinderätin mitten im Leben und entspricht dem Altersdurchschnitt dieser rund 250 Mitglieder zählenden Wählervereinigung. Die Grundschule zu erhalten und Kita-Plätze auszubauen nennt sie ihre Ziele in der kommunalpolitischen Auseinandersetzung.