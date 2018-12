Urlaub Insel-Paradies bereit für Touristen

Next

Auch das „Alam Mimpi Hotel“ von Tobias Janko wurde vom Erdbeben beschädigt. Einen Teil konnte er schon renovieren und bietet seinen Gästen vier Zimmer an. © Foto: Tobias Janko

Am Strand liegen, schnorcheln gehen oder einfach nur aufs Wasser schauen: Tobias Janko aus Kuchen wirbt für seine neue Wahlheimat im indonesischen Ozean, wie hier einem seiner Lieblingsstrände auf der Insel Lombok. © Foto: Tobias Janko

Gingen / Von Tamara Hell

Auswanderer Tobias Janko aus Gingen kämpft mit den Nachwirkungen des Erdbebens auf der indonesischen Insel Lombok.

Mehrere Erdbeben haben einige Inseln im Indonesischen Ozean im August heimgesucht. Der Tourismus kam in der Folge zum Erliegen. Davon betroffen ist auch ein Gingener: Tobias Janko. Seit einigen Jahren betreibt er das „Alam Mimpi Hotel“ auf der Insel Lombok.

Wer sich derzeit auf den Weg macht, findet ein Insel-Paradies im Aufbau vor. Sein Hotel beispielsweise wurde zwar auch vom Erdbeben beschädigt, ist momentan aber geöffnet. Vier Zimmer ließ Tobias Janko renovieren. Der junge Hotel-Besitzer hofft, im Januar den Rest seines Gebäudes wieder eröffnen zu können.

„Man kann wieder sehr gut Urlaub bei uns machen. Das Wetter ist toll und die Strände sind so schön wie selten zuvor. Die Restaurants haben geöffnet, man kann wandern gehen, am Strand liegen, schnorcheln gehen oder die Wasserfälle bewundern“, wirbt Tobias Janko um Besucher.

