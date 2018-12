Finanzen Kuchen investiert so viel wie nie

Kuchen / Ilja Siegemund

„Wir haben ein sattes Investitionspaket – das hatten wir in dieser Größenordnung noch nie“, sagte Kuchens Bürgermeister Bernd Rößner kürzlich im Gemeinderat, als er mit Kämmerer Helmut Schmid den Investitionsplan für die folgenden Jahre bis 2022 vorstellte. Sie rechnen mit Investitionen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro.

Ermöglicht werden die Rekord-Investitionen unter anderem durch den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der nächstes Jahr mit geschätzten 3,33 Millionen Euro ebenfalls so hoch ausfalle „wie noch nie“, freute sich der Kämmerer. Gerechnet wird außerdem mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,56 Millionen Euro. Außerdem ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1,65 Millionen Euro im Jahr 2019 vorgesehen.

Investitionen ohne Kredite

Laut Helmut Schmid muss die Gemeinde trotz der hohen Investitionen keine Kredite aufnehmen. Die frei verfügbaren Rücklagen betragen Ende 2018 rund 5,6 Millionen Euro.

Einstimmig genehmigten Kuchens Gemeinderäte den Investitionsplan. Er sieht bis zum Jahr 2022 folgende Projekte vor:

● 4 Millionen Euro Gottfried-von-Spitzenberg-Schule

● 3,1 Millionen Euro: Umbau und Sanierung der Ankenhalle

● 1,05 Millionen Euro: Straßensanierung inklusive Abwasserkanäle und Wasserleitungen

● 700 000 Euro: Kunstrasenplatz und neue Laufbahn Ankenzentrum

● 400 000 Euro: Ersatz für das Feuerwehrfahrzeug LF 16

● 300 000 Euro: Sanierung Filsbrücke

● 240 000 Euro: Filsterrassen

● 200 000 Euro: Erschließung Baugebiet Kirschwiesen

● 180 000 Euro: Technikerneuerung Regenüberlaufbecken

● 100 000 Euro: Neugestaltung des Kuchener Friedhofs mit Urnengemeinschaftsgräbern und Baumgräbern

● 100 000 Euro: Gebäudeunterhaltung

● 80 000 Euro: Sanitärbereich SBI-Kindergarten

● 50 000 Euro: Ersatz für den neuen Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr