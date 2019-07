Erneuter Krokodil-Alarm in Kirchheim? Das DLGR war erneut mit einem Sonargerät in den Bürgerseen in Kirchheim unter Teck unterwegs.

Wie von der Pressestelle der Stadt Kirchheim zu erfahren ist, hat ein Fußgänger etwas „Auffälliges im Wasser“ am oberen Bürgersee gesichtet und der Polizei gemeldet. Mit Unterstützung der Kirchheimer Stadtverwaltung und deren Experten sowie des DLRG fand eine rund vierstündige Suchaktion an dem See statt.

Krokodile in Kirchheim unter Teck Krokodil-Alarm? Kirchheimer Bürgerseen kurzfristig gesperrt Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen bleibt aus Sicherheitsgründen weiterhin gesperrt. Eine Spaziergängerin hatte am späten Abend des 18. Juni 2019 die mutmaßliche Sichtung von drei kleineren Krokodilen in einem Seen bei der Polizei gemeldet.

Bereits am Abend des 18. Juni gab es eine große Suchaktion in den Seen. Eine Spaziergängerin hatte gemeldet, drei kleine Krokodile in einem der Seen bei Kirchheim gesichtet zu haben. Der Bereich um die Kirchheimer Bürgerseen wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Experten schließen inzwischen aus, dass sich in den Seen Krokodile oder ähnliche Reptilienarten aufhalten. Wie vermutet wurde, hatte es sich bei der vermeintlichen Krokodil-Sichtung bloß um Hechte gehandelt.

Verwechslung mit Bisamratten?

Auch dieses Mal gibt es Entwarnung: Der Umweltbeauftragte der Stadt Kirchheim habe Spuren von Bisamratten im Umfeld des Sees gefunden. Diese können bis zu 70 Zentimeter groß werden. „Eine Verwechslung schließen wir nicht aus“, berichtet der Pressesprecher der Stadt Kirchheim, Dennis Koep. Der See wurde deshalb auch nicht gesperrt. Zudem handelt es sich bei dem oberen Bürgersee um keinen Badesee, so Koep.

Wie die Stuttgarter Nachrichten berichten, seien außerdem zwei Kaiman-Attrappen aus dem Wasser gefischt worden. Das konnte Koep allerdings nicht bestätigen.

Das könnte dich auch interessieren:

Keine Krokodile in Kirchheim unter Teck Sperrung der Bürgerseen in Kirchheim ist wieder aufgehoben Experten schließen inzwischen aus, dass sich in den Seen Krokodile oder ähnliche Reptilienarten aufhalten. Das Baden im unteren Bürgersee ist damit wieder erlaubt.