Sind sie der Grund für die Suchaktionen? Bereits im Juni wurden in den Kirchheimer Bürgerseen zwei Krokodil-Attrappen gefunden.

Es wird immer kurioser um die Krokodil-Suchaktionen in den Kirchheimer Bürgerseen. Wie die Kirchheimer Stadtverwaltung am Donnerstag bestätigt, wurden bereits im Juni zwei Krokodil-Attrappen in den Kirchheimer Bürgerseen gefunden. Zuvor berichteten die Stuttgarter Nachrichten über den Fund. Wie Dennis Koep von der Stadt Kirchheim berichtet, seien zwei Attrappen von Köpfen sogenannter Kaiman-Krokodile bereits am 22. Juni, am Wochenende nach dem ersten Krokodil-Alarm, in den Bürgerseen mit Hilfe des Anglervereins in zwei der Seen entdeckt worden.

Erste Suchaktion im Juni

Um einem Hinweis einer Spaziergängerin nachzugehen, die vermeintlich drei kleine Krokodile in einem der Seen gesehen hatte, gab es bereits Mitte Juni eine größere Suchaktion. Damals war man davon ausgegangen, bei der Sichtung habe es sich um große Hechte gehandelt.

Keine Krokodile in Kirchheim unter Teck Sperrung der Bürgerseen in Kirchheim ist wieder aufgehoben Experten schließen inzwischen aus, dass sich in den Seen Krokodile oder ähnliche Reptilienarten aufhalten. Das Baden im unteren Bürgersee ist damit wieder erlaubt.

Hat es sich bei der Sichtung etwa um die Krokodil-Attrappen gehandelt? „Davon gehen wir nicht aus“, erklärt Koep. Man sei mit diversen Experten vor Ort gewesen und habe die Gewässer abgesucht. „Es ist schwer vorstellbar, dass wir die Attrappen dabei übersehen haben“, ist sich Dennis Koep sicher, der bei der Suchaktion selbst vor Ort war. Bei der Stadt geht man davon aus, dass die Attrappen nach der Suchaktion ins Wasser geworfen wurden. „Da hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt“, ist sich Koep sicher. Die Polizei ermittelt nun.

Krokodil-Alarm in Kirchheim Erneute Krokodil-Suche in den Kirchheimer Bürgerseen: Das steckt dahinter Erneuter Krokodil-Alarm in Kirchheim? Das DLGR war erneut mit einem Sonargerät in den Bürgerseen in Kirchheim unter Teck unterwegs.

Am Mittwoch fand eine zweite vierstündige Suchaktion an einem der Bürgerseen statt. Wieder meinte jemand, etwas Auffälliges im See schwimmen gesehen zu haben. Stadtverwaltung, Polizei sowie das DLRG rückten erneut aus und durchsuchten den See mit einem Sonargerät, das Körper im Gewässer erkennen kann. Auch hier wieder Entwarnung: Keine Krokodile. Dafür hatte man Spuren von Bisamratten gefunden. Experten der Stadtverwaltung gingen davon aus, dass die Zeugen die bis zu 70 Zentimeter großen Tiere gesichtet hatten. Weitere Attrappen-Funde hatte es nicht mehr gegeben. Die im Juni gefundenen Fake-Krokodile wurden der Staatsanwaltschaft übergeben.

