Ein Gingener kritisiert das Wiesen-Verbot für Vierbeiner im Landschaftspark an der Fils. Die Gemeindeverwaltung rechtfertigt das Vorgehen.

Es ist ein beschauliches Fleckchen Erde: die in Gingen als „Vis à Vis“ bekannte Grünfläche an der Fils Am Teilweg. Gerade an heißen Tagen suchen sich dort viele Menschen unter den Schatten spendenden Bäumen ein Plätzchen oder wagen sich ins Wasser der Fils. Auch Hundebesitzer lassen sich gerne auf einer der Sitzbänke nieder und gönnen auch ihren Tieren eine Pause. Kürzlich jedoch endete der Aufenthalt im „Vis à Vis“ für eine Hundebesitzerin jäh.

An einem sonnigen Nachmittag ging die 75-jährige Mutter von Michael Kadow aus Gingen mit ihrem Hund zum Naherholungspark „Vis à Vis“, um sich dort „auszuruhen, zu quatschen und die Aussicht zu genießen“, wie ihr 46-jähriger Sohn mitteilt. Der 13 Jahre alte Hund sei vorschriftsmäßig angeleint gewesen und habe sich auf der Wiese ein Schläfchen gegönnt, schildert der Unternehmer weiter. Dann aber habe ein Mitarbeiter des Ordnungsamts die Mutter von Michael Kadow mit Verweis auf die Benutzungsordnung für das „Vis à Vis“ ermahnt und sie darauf hingewiesen, dass sie ihren Hund von der Wiese nehmen müsse.

Kein Bußgeld erhoben

Ein Bußgeld habe der Mitarbeiter zwar nicht erhoben – trotzdem sei sein Vorgehen überzogen gewesen, kritisiert Michael Kadow. In seinen Augen gibt es Wichtigeres für die Mitarbeiter des Ordnungsamts zu tun als sich um Hundebesitzer und ihre Tiere zu kümmern. Zum Beispiel könnten sie sich den abgemeldeten Autos widmen, die auf öffentlichen Straßen und Wiesen abgestellt werden, findet der Gingener.

In Gingens Rathaus sind Michael Kadows Vorwürfe bekannt. Ordnungsamtsleiterin Linda Schmolz will von einer Willkür des Vollzugsbediensteten, der in Teilzeit zwei Tage pro Woche arbeitet, nichts wissen. „Ganz im Gegenteil“, betont sie. Der Ordnungshüter richte sich bei seiner Arbeit nach der Polizeiverordnung der Gemeinde Gingen, der Straßenverkehrsordnung sowie, je nach Fall, anderen einschlägigen Gesetzen und Satzungen.

Linda Schmolz erklärt: Manche fühlen sich von Hunden gestört

Im Falle des „Vis à Vis“ greife die im Jahr 2012 vom Gemeinderat beschlossene Benutzungsordnung für das Areal, bei dem es sich um einen offiziellen Naherholungspark handelt: Diese schreibe „explizit ein Tierverbot auf den Flächen vor“. Begründet sei dieses Verbot damit, dass sich manche Menschen durch Hunde in Erholungsbereichen gestört fühlen, erklärt Linda Schmolz. Der Vollzugsdienst sei angewiesen, zunächst immer höflich auf das Fehlverhalten hinzuweisen anstatt sofort ein Bußgeld zu verhängen.

„Uns ist bewusst, dass es viele Hundehalter in Gingen gibt, die sich zuverlässig an die Regelungen halten. Darüber sind wir auch froh“, betont Amtsleiterin Linda Schmolz. Doch nicht jeder Hundehalter achte gewissenhaft auf die ordentliche Entsorgung von Hundehaufen. Immer wieder melden sich Bürger im Rathaus und beschweren sich über achtlos liegen gelassene Hinterlassenschaften der Tiere – zum Beispiel auf Gehwegen und auf dem Spielplatz am Hof der Hohensteinschule. Vor allem Letzteres sei kürzlich sehr ärgerlich gewesen, „weil ein Kind beim Spielen in der Pause in einen Kothaufen gefallen ist“, fügt Linda Schmolz hinzu. Die Gemeinde Gingen sei besonders sensibel, wenn sich Hunde in Bereichen aufhalten, wo sie es laut Satzungen nicht dürfen.

„Bezahlen der Hundesteuer berechtigt nicht, den Hund ohne Leine laufen zu lassen“

Auch für das „Vis à Vis“ gelte: Grünflächen, auf denen Menschen im Gras sitzen oder liegen und auf denen Kinder spielen, sollen nicht durch die Hinterlassenschaften von Hunden verunreinigt werden. In Hundekot zu treten oder gar hineinzufassen sei nicht nur eklig, sondern berge auch ein gewisses Gesundheitsrisiko: „Wie allgemein bekannt ist, enthält Hundekot teilweise gesundheitsschädliche Parasiten und Bakterien“, fügt die Ordnungsamtsleiterin hinzu.

Michael Kadow vertritt jedoch die Ansicht, dass Hundebesitzer, die Steuern bezahlen, auch ein Anrecht darauf haben, sich in Gingen wohlzufühlen. Dies sei durch das Vorgehen der Gemeindeverwaltung nicht möglich. „Das Bezahlen der Hundesteuer berechtigt nicht dazu, den Hund ohne Leine laufen und ihn überall auf öffentlicher Fläche sein Geschäft verrichten zu lassen“, hält die Ordnungsamtsleiterin dagegen. Jeder Hundehalter habe die Pflicht, sich an die jeweilige Polizeiverordnung der Gemeinde zu halten, in der er mit seinem Tier lebt.

Info In Gingen sind 220 Hunde angemeldet; darunter befindet sich kein Kampfhund. Hundebesitzer bezahlen für ihr Tier jährlich Steuern in Höhe von 96 Euro. Für jeden weiteren Hund werden 192 Euro fällig. Für einen Kampfhund verlangt die Gemeinde pro Jahr 768 Euro.

