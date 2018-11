Verkehr Kritik an der Abbiegespur auf der B 466

Kritik an der Abbiegespur auf der B 466

Bad Überkingen / Von Ralf Heisele

Als „suboptimal“ ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung die neu gestaltete Einfahrt von der B 466 nach Bad Überkingen beim Mineralbrunnen bezeichnet worden. Eine Bürgerin bemängelte die dort im Zuge der Fahrbahnsanierung vorgenommene Verengung auf eine Fahrspur.

Trotz der aufgezeichneten Sperrfläche würden immer wieder Fahrzeuge von Geislingen kommend auf der linken Spur bleiben, was zu gefährlichen Situationen führe. Auch Bürgermeister Matthias Heim bestätigte dies. Die Markierungen würden nicht immer wahrgenommen. Heim: „Wir wollten auch etwas anderes, etwa eine Blinkanlage.“ Für Reinhard Straub bestätigen die Aussagen, dass an der Stelle ein Kreisverkehr sinnvoller wäre.

Wie berichtet, hat die Unfallschwerpunktkommission des Landkreises die Gefahrenstelle unter die Lupe genommen und die bauliche Änderung angeordnet. Im Zuge der Belagsarbeiten an der Bundesstraße 466 zwischen den beiden Anschlussstellen bei Bad Überkingen, wurde im Oktober die Linksabbiegespur von Geislingen kommend neu angelegt. Dort hat es immer wieder gekracht, weil eine der beiden Fahrspuren als Linksabbiegespur endete. Jetzt verengen sich die Fahrbahnen deutlich früher zu einer Spur – und von der aus geht es erst in die Abbiegespur. Doch Unfälle gibt es auch jetzt noch, erst am vergangenen Freitag wieder.