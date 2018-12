Weihnachten Krippen – von poppig bis eisern

Göppingen / SWP

Im Advent ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Klinikum Christophsbad eine nun ein Dutzend Weihnachtskrippen umfassende Krippenausstellung entstanden, die laut einer Pressemitteilung des Klinikums, ihresgleichen sucht. Von der popkulturellen Krippeninterpretation bis hin zur Waldweihnachtslandschaft mit Margarete-Ostheimer-Figuren, von selbstgebastelten und handgeschnitzten bis zur eisernen Krippendarstellung wird das Motiv Weihnachtskrippe variiert. Die Interpretationen der figürlichen Darstellung der Weihnachtsgeschichte wiesen weit über das Christliche hinaus und sind bis Februar täglich zwischen 9 und 16 Uhr in Haus 25 (westlich des Parkhauses des Klinikums) zu besichtigen. Es wird kein Eintritt erhoben.

„Jede Krippe hat ihre eigene Geschichte“, berichtetet Dr. Markus Löble, Chefarzt der Klinik für Kin-der- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (KJPP). Es seien Interpretationen der Menschheitsthemen Flucht und Vertreibung, erzählten aber auch von Zusammenhalt, Familiengründung, Solidarität und Gastfreundschaft, Gesundung und Hoffnung, familiärem Überleben und Überstehen von Zeiten der Not und Furcht. Der Mediziner: „Dies gilt im eigentlichen Sinne sowie im Sinne von Zeiten psychischer Belastung und Erkrankung, seelischer Krisen in Familien und psychischer Not. Diese Themen berühren uns in Verbindung mit Erinnerungen an die eigene Kindheit und dem Gefühl der Hoffnung und Freude, wenn wir Krippen betrachten.“