Voraussichtlich am Donnerstag, 18. April, werden auf dem Krettenhofweg auf der gesamten Länge die Fahrbahnrandmarkierungen aufgebracht, teilt die Stadt Göppingen mit.

Krettenhofstraße in eine Richtung gesperrt

Diese Markierungen tragen zur Verkehrssicherheit bei. Während der Markierungsarbeiten kann der Krettenhofweg nur in Einbahnrichtung befahren werden. Die Fahrt von der B 297 in Richtung Bartenbach ist an diesem Tage nicht möglich. Die Stadt Göppingen und die Gemeinde Rechberghausen hoffen auf Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die Sperrung.

