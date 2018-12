Finanzen Kreisumlage: „Göppingen first?“

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Die Haushaltsberatung im Verwaltungsausschuss Ende November verlief harmonisch: Fast alle Fraktionen signalisierten, der Erhöhung der Kreisumlage auf 34,5 Prozent mehrheitlich zustimmen zu können. Lediglich die Freien Wähler hatten angekündigt, einen Antrag auf Beibehaltung der aktuellen 34,1 Prozentpunkte zu stellen. In der Zwischenzeit hatten sich Göppingens OB Guido Till und Kreisratkollege Felix Gerber zu Wort gemeldet und eine Senkung der Kreisumlage auf 32 Prozentpunkte gefordert (wir berichteten).

Till und Gerber kritisierten die hohen Rücklagen des Kreises (70 Millionen Euro) und den hohen Liquiditätsrahmen (45 Millionen Euro). Währenddessen hätten die Kommunen „zu kämpfen“ – von einem „Interessenausgleich“ könne deshalb keine Rede sein, bekräftigte Göppingens OB in der jüngsten Kreistagssitzung erneut. Und da die Steuerkraft von Bürgern und Unternehmen aktuell zunähme, stiegen die Einnahmen aus der Kreisumlage ohnehin – ohne eine Erhöhung des Hebesatzes, argumentierte er. Diese Frage dominierte denn auch die letzte Kreistagssitzung dieses Jahres am Freitag, in der der Haushalt endgültig verabschiedet wurde: solidarisches „Kreisbewusstsein“, wie es Landrat Edgar Wolff einforderte oder „Göppingen first?“, wie es Werner Stöckle (Freie Wähler) süffisant formulierte, was für lautes Gelächter in der Göppinger Stadthalle sorgte.

Landrat Wolff betonte in seiner Stellungnahme, dass die Rücklagen laut Kreistagsbeschluss ausschließlich für die Finanzierung des Klinikneubaus und dessen Auswirkungen bestimmt sei. Außerdem hätten auch die Kommunen in den vergangenen Jahren Überschüsse erwirtschaftet: Göppingen etwa habe Ende 2017 eine Rücklage von 53 Millionen Euro gehabt. „Die Stadt ist fast schuldenfrei, hat einen Investitionshochlauf und das alles trotz angeblich viel zu hoher Kreisumlage“, sagte er.

Auf die Spitze Tills, dass das Defizit der Alb-Fils-Kliniken möglicherweise zum größten Teil auf das Konto der Geislinger Helfenstein-Klinik gehe, ging Wolff gesondert ein. Die Alb-Fils-Kliniken seien inzwischen „eine Klinik an zwei Standorten“. Welcher Standort welche Defizite verursache, werde deshalb „nicht mehr unterschieden“.

Eine Senkung des Hebesatzes von 34,1 auf 32 Prozentpunkte würde im Ergebnishaushalt ein Minus von 10,8 Millionen bedeuten, führte Wolff aus, die aus der Rücklage ausgeglichen werden müssten. Diese Summe würde dann in den kommenden Jahren nicht mehr für den Klinikneubau zur Verfügung stehen. Deshalb blieb die Verwaltung bei ihrem Vorschlag, die Kreisumlage auf 34,5 Prozentpunkte zu erhöhen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Rapp ging nicht direkt auf den Vorstoß seiner beiden Göppinger Fraktionskollegen ein. Er betonte, dass sich das langfristige Finanzkonzept des Kreises durch „Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, Konstanz und vor allem durch ein partnerschaftliches Miteinander“ auszeichne. Die einst einstimmig gefällte Entscheidung des Kreistags, dass die Alb-Fils-Kliniken sowohl in Göppingen als auch in Geislingen weitergeführt werden, bezeichnete Rapp als „unumkehrbar“.

Auch von den übrigen Fraktionsvorsitzenden bekamen Till und Gerber keine Unterstützung für ihren Antrag: Werner Stöckle (Freie Wähler) begrüßte, dass die Verwaltung ihre ursprüngliche Empfehlung für den Hebesatz (35,5 Prozent) nach unten korrigiert hat („Das gab es noch nie!“), sah aber noch etwas Spielraum im Haushalt und blieb bei seinem Antrag auf Beibehaltung des Hebesatzes von 34,1 Prozent. Die Höhe der Kreisumlage zu kritisieren sei zwar „berechtigt“, sagt er an Till und Gerber gerichtet, aber die Rücklagen als Ausgleich vorzuschlagen zeuge von „Ignoranz oder Vergesslichkeit“.

„Vernünftiger Kompromiss“

Susanne Widmaier (SPD) und Martina Zeller-Mühleis (Grüne) befürworteten in ihren Stellungnahmen den Vorschlag der Verwaltung, für Susanne Weiß (FDP) wären sogar 35 Prozentpunkte ein „vernünftiger Kompromiss“ gewesen, um den Hebesatz in den kommenden Jahren etwas niedriger halten zu können.

Am Ende verabschiedete der Kreistag mit großer Mehrheit (sechs Gegenstimmen) den Haushalt inklusive einer Kreisumlage von 34,5 Prozentpunkten. Für 32 Prozentpunkte hatten zuvor fünf Kreisräte gestimmt – sie kamen allesamt aus Göppingen.