Grüne scheitern mit ihrem Antrag und der Entsorgungsvertrag wird lediglich zur Kenntnis genommen. Landkreis bezahlt 182 Euro pro Tonne Müll im Ofen.

Über den neuen Entsorgungsvertrag mit EEW, dem Betreiber des Müllheizkraftwerks, wird der Kreistag nicht abstimmen. Dies hat das 63-köpfige Gremium gestern mit großer Mehrheit beschlossen. Lediglich elf Kreisräte votierten für den Antrag der Grünen Ursula Bader auf Abstimmung, sechs enthielten sich, der Rest stimmte mit Nein. Die Lokalpolitiker nahmen den 5. Änderungsvertrag, der dem Betreiber einen größeren Mülldurchsatz zubilligt, ohne Abstimmung zur Kenntnis.

Klagen vor Gericht anhängig

Am 12. Oktober hatte der Kreistag bereits beschlossen, dass die Verwaltung den Vertrag mit EEW aushandeln soll und die Eckpunkte festgelegt, eine weitere Abstimmung war nicht vorgesehen. Dennoch ist nicht sicher, ob die Vereinbarung in Kraft treten kann oder Bestand hat: Es sind Klagen der Kreisräte Christian Stähle (Linke) und Felix Gerber (CDU) vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart anhängig, die sich gegen den Ablauf der Oktober-Sitzung richten. Entsprechende Eilanträge wurden vom Gericht in dieser Woche bereits zurückgewiesen.

Zu Beginn der Sitzung hatte Landrat Edgar Wolff darauf hingewiesen, dass er den Vertrag erst unterschreiben werde, wenn die immissionsschutzrechtliche Genehmigung des Regierungspräsidiums vorliegt. Zudem werde in dem Papier ein Sonderkündigungsrecht festgeschrieben – für den Fall, dass ein Gericht das Zustandekommen des Vertrags für unwirksam erklärt.

Erstmals öffentlich gemacht wurden von der Verwaltung auch die Preise, die der Landkreis an EEW bezahlen muss. Pro Tonne angeliefertem Restmüll werden 153,62 Euro fällig, inklusive Mehrwertsteuer sind das 182,80 Euro.

Vor allem wegen der Vorgeschichte kochten in der Sitzung am späten Freitagnachmittag die Emotionen nochmals hoch. „Wir sehen keinen Grund dafür, über den Vertrag abstimmen zu lassen“, befand der Landrat. Ulrike Haas (Grüne) sah das anders: „Bei allem Respekt, was im Oktober 2018 beschlossen wurde: Wir sehen es als ein äußerst komplexes Vertragswerk an, das bereits vier Änderungen erfahren hat.“ Deshalb sei eine Abstimmung über die Inhalte notwendig.

Das rief Sascha Binder (SPD) auf den Plan: „Demokratie lebt davon, dass, wenn eine Mehrheitsentscheidung getroffen worden ist, man sie akzeptiert. Ich bitte alle, bei dieser Debatte zurückzukehren zu einem demokratischen Diskurs.“ Felix Gerber (CDU) konterte umgehend. „Herr Binder, das war gerade unterirdisch“, rief der Göppinger Stadtrat dem Generalsekretär der Landes-SPD zu. „Ich bin ein Demokrat!“ Er würde das Ergebnis einer neuen Abstimmung akzeptieren, am 12. Oktober sei er durch den Sitzungsverlauf aber in seinen persönlichen Rechten eingeschränkt worden, betonte Gerber. Auch Hans Zeeb (Grüne) wollte Binders Beitrag nicht unkommentiert stehen lassen: „Ich habe mich sehr geärgert, als undemokratisch hingestellt zu werden.“

Kein Müll aus dem Ausland

Thema war auch erneut Müll aus dem Ausland. Kritiker fordern schon länger, dass der nicht in Göppingen verbrannt werden soll und das auch schriftlich im Vertrag fixiert wird. Landrat Wolff sah dafür keine Notwendigkeit und berichtete: „Wir haben nochmal nachgefasst und jetzt von EEW einen Brief bekommen, dass kein Müll aus dem Ausland verbrannt wird – außer der Landkreis stimmt vorher zu.“ Für Wolff ist klar: „Wir halten das für ausreichend.“