Umwelt Kreisputzete: Mit der Zange durchs Gebüsch

Kreis Göppingen / Annerose Fischer-Bucher/Jens Buchholz

Neblig war es auf dem Berg und ein kalter Wind pfiff am Samstag am Parkplätzle vor der Schranke zum Naturschutzgebiet unterhalb der Spielburg. Dort traf sich eine gut gelaunte Gruppe von etwa 20 Leuten, um den Müll, den ungezogene Zeitgenossen einfach achtlos weggeworfen hatten, im Rahmen der Kreisputzete einzusammeln.

Im ganzen Landkreis beteiligten sich Schulen, Kindergärten, Vereine sowie zahlreiche Privatleute an der Aktion. Die Mitglieder des Nabu Göppingen und des Albvereins Hohenstaufen meldeten sich, als die Stadtverwaltung mit dem Naturschutzbeauftragten im Auftrag der Kreisverwaltung angefragt hatte, ob sie wieder bei der Aktion mitmachen wollten.

Die Mitglieder konnten sich einen Reinigungsbezirk aussuchen. Der Nabu putzte im unteren Bereich der Spielburg und der Albverein mit seinem Ortsvorsitzenden Peter Schulz den oberen Bereich mit der Schlittenwiese. Nabu-Vorsitzender Wolfgang Rapp sagte: „Wir wollen ja die Umgebung der Spielburg für die Natur erlebbar machen.“ Er lobte den Einsatzleiter Hans Kümmerle mit Filzhut, der als Feuerwehrmann für so etwas prädestiniert sei. Schließlich war der jüngste und eifrigste Teilnehmer sein Enkel Jakob Grünes.

17 Säcke mit Plastikmüll, Flaschen und Verpackungsmüll haben sie gesammelt, die vom Bauhof der Stadt fachgerecht entsorgt werden. Im unteren Spielburgteil sei es nicht so viel gewesen, so Rapp, denn der Nabu habe schon an Neujahr wie seit etwa 30 Jahren gesammelt, denn zerbrochene Flaschen seien eine Gefahr für Familien mit Kindern. Und für die Schafe seien die Scherben ebenfalls gefährlich, deswegen habe man mit der Putzaktion schon so früh im Jahr begonnen.

Bevor es nach der Putzete zu einem gemütlichen Vesper ins Schützenhaus ging, hat die Gruppe ordentlich gearbeitet, die meisten mit Schutzhandschuhen und mit einem urigen Stecken, an dessen Ende eine Stahlspitze in Marke Eigenbau befestigt war wie bei dem von Erwin Engelfried, oder mit einer professionellen Greifzange, mit der man aufspießen konnte und sich nicht bücken musste. Siegfried Link hat ebenfalls ordentlich mitgearbeitet, hatte aber gehofft, dass es schneien möge. „Dann hätte ich im Bett liegenbleiben können“, sagte er augenzwinkernd.

Zur gleichen Zeit am Samstagmorgen in Dürnau: „So viele waren wir noch nie“, stellte Ortsputzete-Organisator Hans Molter fest und freute sich über die hohe Beteiligung an der Putzete. 25 Helfer hatten sich allein in der Voralbgemeinde mit Arbeitshandschuhen, Gummistiefeln und Mülltüten vor dem Rathaus eingefunden.

Bürgermeister Markus Wagner zeigte sich beeindruckt. „Herr Molter organisiert mit dem Arbeitskreises Natur & Umwelt die Ortsputzete schon seit vielen Jahren.“ Dafür müsse man ihm dankbar sein. Diesmal, meinte Molter, seien es deshalb so viele Helfer, weil auch die in Dürnau lebenden Asylbewerber mitanpackten.

„Man kriegt mit der Zeit so einen Scannerblick“, erzählte Sigrid Erhardt. Sie und ihr Mann Hans Gerlach-Erhardt waren mit Hund Toni bei der Ortsputzete dabei. „Wir sind viel draußen mit dem Hund“, berichtete Hans Gerlach-Erhardt, „und da fällt einem schon auf, wie viel Müll überall herumliegt“. Ein wichtiges Anliegen sei ihnen natürlich, dass das Dorf wieder sauber sei. Gerade an den Bushaltestellen und den Schulwegen liege oft viel Müll.

„Ob das an der Erziehung liegt, oder daran, dass da einfach viele Leute laufen, ich weiß es nicht“, überlegt Sigrid Damm, während sie eine leere Flasche nach der anderen aus dem Gebüsch an der Gammelshauser Straße zieht. Ein weiterer Ortsputzete-Schwerpunkt sei der Bereich um den Sportplatz herum, erzählt Hans Molter. Mehr als zwei Stunden sammelten die Dürnauer, ehe sie den Müll am Container ablieferten.

Dieses Bild zeigte sich auch in vielen anderen Kommunen im Landkreis. Die vielen Helfer reinigten stundenlang Wald und Flur von Müll.