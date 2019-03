Asyl Kreis nimmt Kommunen in die Pflicht

Kreis Göppingen / Stefanie Schmidt

Die Zahl der Flüchtlinge, die neu im Landkreis Göppingen ankommen, stagniert weiterhin. Dies berichtete Wolfgang Munz, Abteilungsleiter im Kreissozialamt, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Im Zeitraum von Juli bis Ende Dezember 2018 wurden dem Landkreis insgesamt 165 Geflüchtete zugewiesen, im Durchschnitt also 27,5 Personen pro Monat. Im ersten Halbjahr 2018 kamen im Schnitt 25 Neuankömmlinge pro Monat.

In den Gemeinschaftsunterkünften (GU) des Kreises lebten Ende Dezember 2018 1055 Bewohner. Im Vergleich zum Jahresbeginn 2018 hat in den GU demnach die Bewohnerzahl um 35 Prozent, die Zahl der Plätze um 18,5 Prozent abgenommen. Zum 31. Januar diesen Jahres waren die GU im Kreis zu 79 Prozent belegt.

Doch von den 1046 Bewohnern müsste eigentlich über die Hälfte (524 Personen) aus der vorläufigen Unterbringung in den GU in die Anschlussunterbringung wechseln. Denn ihr Asylantrag war entweder erfolgreich oder sie haben eine ausländerrechtliche Duldung. Auch Menschen mit noch nicht abgeschlossenem Asylverfahren, die bereits länger als 24 Monaten in einer GU wohnen, müssten eigentlich ausziehen. Das Problem: Viele von ihnen finden auf dem privaten Wohnungsmarkt keine Unterkunft und bleiben deshalb in den GU. Für diese so genannten „Fehlbeleger“ will das Land die Kosten nicht übernehmen. Deshalb könnte der Landkreis 2019 auf geschätzt 4,7 Millionen Euro Kosten sitzen bleiben.

Wenn man die „Fehlbeleger“ abzieht, sind die GU im Kreis weit entfernt von der Belegungsquote von 75 Prozent, die das Land fordert. Das heißt, es müssen Plätze abgebaut werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Kommunen zusätzliche Kapazitäten für die Anschlussunterbringung schaffen.

Viele „Defizitgemeinden“

Die meisten Gemeinden haben bisher erheblich weniger Menschen in der AU untergebracht als nach dem Verteilungsschlüssel gefordert, während ein paar wenige wie Göppingen, Geislingen und Wiesensteig ihr Soll bereits übererfüllt haben (siehe Infokasten). Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Gemeinde und Mitarbeitern des Kreissozialamts arbeitet zurzeit an einer Lösung des Problems, berichtete Munz. Die Strategie: Das Kreissozialamt wird den „Defizitgemeinden“ bisher als GU genutzte Gebäude zur Übernahme anbieten, die zur AU umgewidmet werden können. Eine solche Übernahme könne zum Beispiel durch den Abschluss eines Mietvertrages zwischen den Gemeinden und dem Gebäudeeigentümer, durch eine Untervermietung durch den Landkreis oder durch den Kauf von landkreiseigenen Gebäuden abgewickelt werden.

Insgesamt wolle der Landkreis den Kommunen GU mit einer Gesamtkapazität von 422 zur Übernahme für die Anschlussunterbringung anbieten, führte Munz aus. Gesprächstermine mit den Kommunen seien zu diesem Zweck bereits vereinbart, versicherte Munz. Das Ziel: Bis zum 30. Juni sollen alle „Fehlbeleger“ außerhalb von GU untergebracht sein. Damit wäre auch das durch die bisherigen Fehlbelegungen bestehende Finanzrisiko für den Kreis gebannt. Dieser Umstand könnte sich dann wiederum positiv auf die Entwicklung der Kreisumlage auswirken, betonte Landrat Edgar Wolff: „Vielleicht ist das eine Motivation für die Kommunen, mehr Plätze für die AU zu schaffen.“

Karl-Heinz Drescher-Pfeiffer (SPD) und Marc Lux (Grüne) erkundigten sich wie andere Landkreise oder auch Bundesländer mit dem Problem der fehlenden Anschlussunterkünfte geben. Die Lage sei in allen Kreisen der Region ähnlich erläuterte Munz. Im Rems-Murr-Kreis werde von den Gemeinden eine Fehlbeleger-Abgabe erhoben. „Andere Lankreise machen es wie wir: Sie bieten den Kommunen Objekte für die Anschlussunterbringung an.“

Alleinstehende Personen, die genügend verdienen, müssen für einen von den Kommunen zur Verfügung gestellten AU-Platz im Monat eine Nutzungsgebühr von 280 Euro bezahlen, erläuterte Munz. Dies gilt auch für die aktuellen „Fehlbeleger“. Umgebaut werden müssten die GU vor der Umwidmung für die AU im Prinzip nicht, sagte er auf Nachfrage von Karl-Heinz Drescher-Pfeiffer (SPD). „Eine Gemeinschaftsküche und gemeinsame Sanitäranlagen sind natürlich nicht der ideale Wohntraum“, räumte er ein. Für die Anschlussunterbringung gebe es jedoch – im Gegensatz zur vorläufigen Unterbringung in der GU – keine gesetzlich vorgeschriebenen Standards. „Denn der Gesetzgeber hatte dabei eigentliche ‚normale’ Wohnungen im Auge.“ Im Grunde müsse die AU „nicht besser sein als im normalen Obdachlosenfall.“