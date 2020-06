Laut der Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) gab es am späten Mittwochabend einen Gasaustritt aus einer Abluftanlage in einem Galvanikbetrieb. Dieser befinde sich in Eschenbach.

Anwohner sollen das Gebiet meiden, Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten.

Weitere Informationen folgen.