Hobby Kreativ und köstlich beim Künstlermarkt

Uhingen / Sabine Ackermann

„Heidis gestrickter Adventskalender“ steht über den kleinen Socken und Säckchen, die in 24 Ausführungen an einem Geschenkband baumeln. Das sei alles aus Restwolle gestrickt, bestätigt Heidi Lorenz, die damit dem nachhaltigen Gedanken eine krea­tive Seite gibt. Gleichfalls recycelt sind die Holzfiguren ihres Ehemanns Werner. Ein Kumpel habe klar Schiff auf der Bühne gemacht, aus dem zusammengesägten Holz kreierte der Hobbyschreiner jede Menge Hirsche und Kätzla, Nikoläuse, Engel und freundliche Waldgeister sowie Kerzenständer. Langweilig wird es den beiden Senioren nicht – das Ehepaar Lorenz mischt beim Künstlermarkt schon seit drei Jahren mit. Mit Hilfe seiner drei Töchter Johanna, Martha und Rebecca hat Ralf Ayrer ihren Umsatz erhöht und sich neben einigen Figuren den flauschig-weichen Adventskalender gesichert.

Zufrieden schlendert Irene Göggelmann durch die Reihen, plaudert mit den Besuchern und Händlern, von denen der Großteil seit Jahren die Treue hält. „Unseren Markt im Blumhardt-Haus gibt es schon seit 2005“, bestätigt die Heimdirektorin und freut sich darüber, dass er an seiner Beliebtheit noch nichts eingebüßt hat. Früher besuchten die rüstigsten Rentner mit dem hauseigenen Bus der Pflegeeinrichtung den Weihnachtsmarkt in Göppingen. Nachdem ihnen dieser Weg immer beschwerlicher wurde, organisierten Irene Göggelmann und ihr Team ihren eigenen Weihnachtsmarkt. Mittlerweile ist die Zahl auf 13 Aussteller angewachsen, von denen etwa drei Viertel seit Jahren vor Ort sind.

„Schau mal Mama, der Aquamarin würde doch gut zu deiner Bluse passen“, hebt eine jüngere Frau den blauen Stein an besagtes Kleidungsstück. Sie ist nicht die einzige Angehörige, die den Besuch bei ihren Eltern oder Großeltern mit einem Bummel über den überschaubaren Markt mit etwa einem Dutzend Hobbykünstlern verbindet.

Doch es sind nicht nur die Angehörigen, auch das Pflegepersonal nimmt sich der Bewohner an. „Da macht der Kindergarten Schwabenstraße was und hier haben die Mütter gebastelt“, erklärt Betreuungskraft Margit Strohmaier, was bei Nadine Siebeneich alles geboten wird. Und Gertrud Raabe, die im Rollstuhl sitzt, genießt die schöne Abwechslung in ihrem Alltag. „Es geht nichts über Handgemachtes“, findet Klara Kronenmeier, die sich am Stand der evangelischen Kirchengemeinde „Kreativ und Köstlich“ eingedeckt hat. Gerlinde Veil und weitere drei bis vier Frauen von der evangelischen Kirchengemeinde kochen zusammen, was am Stand so angeboten wird. Der Ertrag von den süßen und herzhaften Brotaufstrichen, Marmeladen und Chutneys kommt den Kirchenprojekten zu Gute. Heuer fließt der Erlös in die Renovierung der Cäcilienkirche. Am Herzen liegt den Köchinnen dabei die Nachhaltigkeit: „Wir wollen weder Obst noch Gemüse verkommen lassen“.

Gut angenommen wird außerdem der Mittagstisch, ob Maultaschen oder Schnitzel mit Kartoffelsalat und selbstgemachte Kuchen – schnell sind freie Sitzplätze Mangelware. Küchenleiter Maik Schau und sein bewährtes Team bringen auch beim Kunstmarkt das Essen „frisch auf den Tisch“.