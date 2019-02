Betreuung Krankheitswelle legt Kirchheims Kitas lahm

Kirchheim / Antje Dörr

Für berufstätige Eltern ist sie eine riesige Herausforderung: Eine Krankheitswelle, die auch vor den städtischen Kindertagesstätten in Kirchheim nicht haltmacht. Weil rund 25 Prozent der Erzieherinnen krankgeschrieben sind, knirscht es seit anderthalb Wochen kräftig im Betreuungs-Getriebe. Die Folge: Kindergarten- und Krippengruppen mussten ihre Öffnungszeiten kürzen. An manchen Tagen blieben einzelne Gruppen sogar ganz geschlossen. Andernorts wurden Eltern gebeten, ihre Kinder möglichst früh abzuholen oder besser ganz zu Hause zu lassen. Betroffen waren Halden-, Rauner- und Teckkindergarten. Am vergangenen Freitag mussten der Hafenkäs- und der Eduard-Mörike-Kindergarten früher schließen als gewohnt.

Das sorgte für Stress bei Eltern, die ihre Kinder anderswo unterbringen mussten, um arbeiten gehen zu können. Und je kurzfristiger die Nachricht kam, auch für Frust, weiß Dennis Koep, Sprecher der Stadt Kirchheim. „Wir versuchen, die Eltern frühestmöglich zu informieren, wissen aber, dass die Nachricht oft zu spät kam“, sagt er. Dementsprechend seien auch Beschwerden bei der Stadt eingegangen. Koep bittet die Eltern um Verständnis. Der Krankenstand schwanke von Tag zu Tag, das mache das Planen sehr schwierig. Besserung sei leider nicht in Sicht. „Es kann sein, dass es auch weiterhin zu Teilschließungen kommt“, sagt Koep. Die Erzieherinnen seien sehr bemüht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Dass so viele Erzieherinnen auf einmal krank sind, „das hat bei der Stadt bisher keiner erlebt“, sagt Dennis Koep. Die meisten Krankmeldungen seien aufgrund von Grippe, grippalen Infekten und Norovirus eingegangen. Auch andere Bereiche der Kirchheimer Verwaltung seien betroffen.

Die Krankheitswelle ist dieses Jahr so extrem, dass der Normalbetrieb in den Kitas trotz der Springerinnen, über die die Stadt verfügt, nicht aufrechterhalten werden konnte. Auch die Möglichkeit, Gruppen zusammenzulegen, sei ausgereizt – wobei die Aufsichtspflicht nicht verletzt werden darf: „Es müssen immer zwei Erzieherinnen pro Kindergartengruppe da sein. Und es gibt eine Höchstzahl an Kindern pro Gruppe“, so Koep.