Handel Krämermarkt mit Comedy

Albershausen / Ingrid Zeeb

Zwischen Magenbrot und Bratwurst, Scherenschleifer und Schmuckverkäufer gab es gestern etwas Neues auf dem Albershäuser Krämermarkt: nämlich Comedy mit Thomas Schwarz. „Schön, mal was anderes“, meinte eine Besucherin. Der „Voralbkomödiant“, der auch schon beim Seniorennachmittag aufgetreten war, scheint ein unerschöpfliches Reservoir an Witzen zu haben. Die – zu Beginn noch kleine – Zuhörerschaft darf auswählen, ob sie ihn lieber als „Arzt“ oder als „Engel“ erleben möchte. Die Mehrheit klatscht bei „Arzt“, und so gibt der Eschenbacher eine Reihe lustiger Mediziner-Anekdoten zum Besten, die beim allmählich größer werdenden Publikum sichtlich gut ankommen.

Rund zwei Dutzend Händler haben ihre Buden und Stände auf dem Krone-Platz und in der Schlierbacher Straße aufgebaut, das Angebot ist recht vielseitig. Wieder – muss man sagen, denn einige Jahre lang schwächelte der Markt, und es gab kaum noch Stände. Besucherin Carla Molt bestätigt das: „Früher, als die Kinder klein waren, gingen wir regelmäßig auf den Markt, aber als es dann immer weniger wurde, nicht mehr.“ Dem „neuen“ Krämermarkt mit seinem wieder viel größeren Angebot wünscht sie mehr Besucher, aber sie weiß auch: „Das dauert eine Weile, bis sich das bei den Leuten herumgesprochen hat.“

Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, dem Markt neues Leben einzuhauchen, und damit auch das neu gestaltete Krone-Areal aufzuwerten. In die Hand genommen hat das die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Birgit Gunzenhauser. Sie klapperte andere Märkte ab und verteilte Flyer unter den Händlern, in denen sie für Albershausen warb. Und die Händler kommen tatsächlich zahlreich. „Wir mussten einigen sogar absagen“, verrät Bürgermeister Jochen Bidlingmaier. „Vor allem deshalb, weil wir verhindern wollen, dass dasselbe Angebot zweimal vertreten ist.“ Birgit Gunzenhauser wünscht sich nur noch eines: „Jetzt sollten nur noch mehr Besucher kommen.“

Thomas Schwarz hat inzwischen den ersten Auftritt an diesem Nachmittag beendet und den Besuchern vorher noch eingeschärft, auch ordentlich einzukaufen: „Aber net so schwäbisch, nach dem Motto: Mir kaufet nix, mir guckat bloß.“ Ihm hat es gut gefallen hier, sagt er, sein Programm habe er auf das Marktpublikum abgestimmt, und die Leute seien gut darauf eingegangen. Zwei Stunden später tritt er nochmal auf: „Mit etwas ganz anderem, damit niemand zweimal das Gleiche hören muss.“

Erstmals im Einsatz war eine nagelneue Holzbox, in der die Verstärkeranlage wettergeschützt untergebracht war. Die hat der stellvertretende Bauamtsleiter Damian Ziebarth selbst gebaut. Dass er Zimmerermeister ist, ist unschwer zu erkennen: „Die wird uns auch beim Fleckenhock gute Dienste leisten“, freut sich Birgit Gunzenhauser. Ein Problem sei, dass der Mark .tunter der Woche stattfindet, berichtet sie: „Immer am dritten Donnerstag im Februar und am zweiten Donnerstag im September, das hat Tradition.“ Berufstätige hätten da aber keine Zeit. Überlegungen, den Markt aufs Wochenende zu verlegen, habe es auch schon gegeben: „Aber die Händler haben ihre festen Wochenpläne, die haben sich auf den Donnerstag eingerichtet. Gerade unsere langjährigen Marktbeschicker können das nicht so einfach ändern,“ erklärt sie.

„Macht doch den Markt parallel zum Fleckenhock und veranstaltet noch einen Flohmarkt dazu“, empfiehlt Markthändler Bruno Herrmann dem Stadtrat Hermann Weiler, der sich an dessen Stand gerade ein Lederpflegemittel anschaut. „Wir haben seit Jahrzehnten diese Termine im Februar und im September“, stellt Weiler fest, der als Ruheständler Zeit für den Marktbesuch hat. „Aber wir sind gerade noch in der Entwicklungsphase“, sagt er. Überlegungen gebe es viele. „Die Älteren sind dem Markt schon noch verbunden, aber die Neubürger kommen nicht so recht“, beobachtet er. Von der Idee, den Markt statt von 8 bis 18 Uhr wie bisher einfach zwei Stunden nach hinten zu verschieben, damit auch Berufstätige abends noch kommen können, hält Marktbeschicker Herrmann nichts: „Die Händler wollen abends zuhause sein.“

Die Kaffeezeit nähert sich, und das Café im Untergeschoss des Rathauses füllt sich. Mirac, Selina, Sascha, Sarah und Lilith aus der 8c der Gemeinschaftsschule haben alle Hände voll zu tun. „Mit dem Kaffee- und Kuchenverkauf wollen wir Geld für unsere Abschlussfahrt verdienen“, verrät Selina. Das kulinarische Angebot ist somit groß: Neben selbstgebackenem Kuchen im Rathaus gibt es draußen Wurst und Schupfnudeln, Crepes und als Novum den „schwäbischen Foodbomber“ Jan Böttcher, der Burger mit Maultaschen und Kässpatzen serviert. „Ich wünsche dem Markt ein bisschen mehr Besucher“, sagt eine Dame am Stand. Birgit Gunzenhauser hofft auf viel Mundpropaganda bis zum nächsten Markt am 12. September. Voralbkomödiant Thomas Schwarz wird voraussichtlich wieder dabei sein.