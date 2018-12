Gartenschau Gartenschau: Kosten für Bewerbung steigen

Deggingen / Ralf Heisele, Stefanie Schmidt, Ilja Siegemund

Um ein professionelles Bewerbungskonzept für die kleine Gartenschau zu erhalten, haben die fünf Gemeinden im Oberen Fils­tal das Fachbüro „faktorgruen“ aus Stuttgart mit ins Boot geholt. Das Büro hat schon mehrere Gartenschauen erfolgreich beworben. An den Kosten für das Büro sollte sich jede Gemeinde mit 15 000 bis 20 000 Euro beteiligen. Doch schon nach wenigen Monaten hat das Fachbüro das Geld aufgebraucht.

Am Mittwochabend kam es zum Krisengipfel mit der Lenkungsgruppe, in der je drei Vertreter der Gemeinden sitzen, und den Mitarbeitern von „faktor­gruen“. Jürgen Pfaff, Mit-Inhaber des Planungsbüros, sicherte zu, dass von „faktorgruen“ 20 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Außerdem kam man überein, dass das Honorar gedeckelt wird und jede Gemeinde nun knapp 36 000 Euro bezahlt. Insgesamt also 180 000 Euro. Zahlbar in drei Raten in den kommenden drei Jahren. Vorausgesetzt, die jeweiligen Gemeinderäte stimmen der Absprache zu.

Darüber diskutierten die Gemeinderäte aus Bad Überkingen, Bad Ditzenbach und Deggingen am Donnerstag. Wie die Abstimmung verlief, lesen Sie am Montag im ePaper und in der GEISLINGER ZEITUNG.