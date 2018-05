Konzert Konzert mit Harald Immig und Melanie Dekker

Uhingen / Sabine Ackermann

Plötzlich steht er da, schnappt sich die Gitarre, das Gemurmel der etwa 230 Zuschauer verstummt. Harald Immig fängt an zu spielen und singen, sein treuer Begleiter Klaus Wuckelt tritt hinzu. „Ich mach des, was keiner macht, auch wenn mancher drüber lacht“, meint der Liedpoet in einem seiner Lieder über sich selbst. Es ist ebenso neu wie „Lohnt sich des no…“, in dem er satirisch auf das Alter blickt, oder die Titel „7 Planeten“ und „Fensterscheiben“, die sich alle nahtlos an seine humoristischen, poetischen und obendrein geistreichen Gedankenketten reihen.

„Warum soll man üba – henn mr doch noch nie g´macht“, sind sich Harald Immig und sein meist schweigsamer Mandolinen-Virtuose Klaus Wuckelt einig. Zwei Männer, ein Blick – und die Gefühlswelt schlägt Purzelbäume. Insofern scheint es fast wie immer, wenn die beiden Ausnahmekünstler gemeinsam musizieren. Zugegeben, das Uditorium punktet nicht mit dem Flair geschichtsträchtiger Gemäuer – auch Bühnendekoration sowie Scheinwerferlicht wurden auf Wunsch des schwäbischen Interpreten bewusst reduziert gehalten.

Dafür gibt es eine großartige Sängerin und Gitarristin. Denn Immig hatte erstmals eine „neue Frau“ an seiner Seite: Melanie Dekker, die von ihrer Europa-Tournee aus Italien ins Schwabenland kam und anstelle von Pizza nun Flädle im gegenüberliegenden Ochsen schätzen lernte. Dick eingemummelt in Schal, Sweat-Jacke und Chiffon-Miniröckchen betritt die fragile Singer-Songwriterin die Bühne, steigt in Harald Immigs Lied „Sag, hast du heut“ mit einem dezenten „mmmhhh“ und „ooohhh“ ein und singt auf Deutsch noch sehr dezent die Zeilen: „Dann tu es“ oder „Schon zu spät“. Zurückhaltung, die freilich nicht von langer Dauer ist. Denn das sympathische Energiebündel aus Kanada mit der klangvollen Stimme, die sich ihre Inspiration aus dem Leben holt, ist mit ihren melodischen Eigenkompositionen bei weitem keine Unbekannte im Kreis.

Mitgebracht hat Melanie Dekker, die obendrein meisterhaft Gitarre spielt, balladeske und rhythmisch-schwungvolle Lieder von Liebe und Leid, von Hippies und vom singenden Vater. Ob ältere Titel wie „Meant to be“, „Maybe where the angels“ oder „Worry gets you nowhere” oder Aktuelles wie „Te Amo Mucho“ oder „Ginned up“, die Herzen des Publikums hatte sie schnell gewonnen. Etwa 15 Mal sei sie in den letzten zehn Jahren hier in der Gegend aufgetreten: „Es war sowohl Zufall als auch Glück, als ich Harald Immig 2010 kennengelernt habe“, verrät die 46-jährige Musikerin und ergänzt: „Sein Flair für Farbe, Witz und Professionalität machte es mir leicht, sich schnell daran zu gewöhnen. Es war seine Idee, das Konzert dieses Jahr in Uhingen gemeinsam zu machen; Und ich bin stolz darauf, mit ihm auf der Bühne zu stehen.“ Sabine Ackermann