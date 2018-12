Advent Konzert des Rechberg-Gymnasiums Donzdorf

Donzdorf / Carolin Lange

Nach einer kurzen Ansprache von Schulleiter Franz Fischer eröffnete der Unterstufenchor unter der Leitung von Bernhard Thome mit einer recht bunten Mischung an Liedern das Adventskonzert des Rechberg-Gymnasiums in der Kirche Sankt Martinus. Das Spektrum reichte von dem Stück „Der Engel an der Brücke“, das durch vorgelesene Einschübe die Weihnachtsbotschaft verkündete, über das Lied „Irgendwas bleibt“ der Gruppe Silbermond bis hin zu dem beschwingten Song „Sowieso“ von Mark Forster. Gerade der Songtext von Silbermond, der davon handelt, den Menschen Sicherheit zu geben und sie aus einer immer schneller werdenden Gesellschaft zu befreien, passte zum Motto der Kinderhospitzstiftung, die mit dem Slogan „GMS – Gib mir Sicherheit“ wirbt. Der aus zahlreichen Unterstuflern bestehende Chor erntete großen Beifall für seine Leistung.

Der Schulchor sowie die Stimmbildungs-AG versetzten unter der Leitung von Manfred Kolb mit klassischen und modernen Gesängen die Besucher in Weihnachtsstimmung. Mit den Liedern „Christmas makes me cry“, das die eher negativen Gefühle an Weihnachten widerspiegelt, und dem Song „Santa’s coming for us“, der im Gegensatz dazu die heiteren und positiven Seiten an Weihnachten zeigt, wurden verschiedene Sichtweisen von Menschen auf der ganzen Welt bezüglich Weihnachten vorgestellt. Durch überzeugende Soloeinlagen der Stimmbildungs-AG und weiteren gemeinsamen Liedern mit dem Schulchor, wie „All Praise to Thee“, „Have yourself a merry little Christmas“ und „Bethlehem Skies“, wurde die vorweihnachtliche Atmosphäre zum Ausdruck gebracht. Auch hier gab es großen Beifall für die Solisten sowie für die ganze Gruppe.

Die von Bernhard Thome geleitete Combo wusste mit abwechslungsreichen Stücken wie „Sound of Silence“, „Angels“ von Robbie Williams und „Happy Christmas“ zu überzeugen. Höhepunkt des Konzerts war der gemeinsame Abschluss mit dem Lied „You raise me up“, das alle Mitwirkenden gemeinsam einstudiert hatten. Eine Neuheit war hierbei, dass der zweistündige Musikabiturkurs sich dieses Jahr mit Begeisterung beteiligte und den ersten Teil des Liedes alleine sang, bevor die ganze Stimmgewalt des Unterstufenchors und des Schulchores inklusive der instrumentellen Begleitung durch die Combo dafür sorgten, dass das Publikum mit Handylichtern mitschunkelte.

Am Ende des Konzerts gab es für alle Beteiligten reichlich ausfallenden Applaus in der gut besuchten Kirche und daraufhin eine kräftige Zugabe.