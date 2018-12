Konzert Konzert der Musikschule Donzdorf

Donzdorf / SWP

Vor 250 Besuchern spielten 15 Lehrkräfte der Musikschule Donzdorf in der gut besuchten Stadthalle. Die verschiedenen Instrumente wurden solistisch und in anderen Ensembleformationen präsentiert mit Werken von Gardel, Collatti, Spohr, Rachmaninow, Hansen, Widor, Blacher, Reverberi, Pavesi sowie Michael Bublé und Vaya Con Dios. Verena Heeg, die gekonnt durchs Programm führte, präsentierte die Musikbeiträge mit Lehrerporträts und regte mit einer Texteinlage „Eine wahre Geschichte“ eines Musikers zum Nachdenken an. Begleitet wurde dies musikalisch mit Klavier und Violine. Am Ende wurden die Musiker mit viel Applaus belohnt.