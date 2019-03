Gibt es sie noch und überhaupt, die Liebe auf den ersten Blick? Weiß Mensch noch selber, was er will, was er braucht? Oder hat er sich längst schon in einem Netzwerk aus Algorithmen verfangen, Fühlen, Denken und Wollen freiwillig aus Hand, Hirn und dem Herzen gegeben, anderen und Suchmaschinen wie Parship, Elitepartner und Co. überlassen? Womöglich fehlen dem modernen Mensch gar Mut und Traute, sein Ego zu ergründen und sein Alter Ego selber zu suchen?

Die Performance-Künstlerin Anette C. Halm hat sich wagemutig auf die Suche nach dieser Liebe auf Anhieb aufgemacht. „Ernsthaft“, sagt sie. „Weil man mit Liebe und mit Kunst nicht spielt“. „Trau Dich“ heißt ihre Ausstellung, die in der Klostervilla Adelberg am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr eröffnet wird und in der sie fotografisch, filmisch und auf malerische Art und Weise Fundstücke und Ergebnisse ihrer Suche präsentiert und Kunst mit Emotionen verwebt.

Im Sekundentakt finden auf virtuellen Internetplattformen Liebe Suchende zueinander. Auch zur wahrhaftigen Liebe? Real hat die 45-jährige Künstlerin eine Landkarte genommen, ein Herz darauf gemalt und an verschiedenen Orten, die ihr dann auf dem Herzen lagen, zu suchen begonnen. In einem extra dafür genähten weißen Brautkleid.

Ein ganzes Jahr und über 300 Stunden lang ließ sie sich auf ihrer Spurensuche nach der Liebe auf den ersten Blick begleiten und filmen. In Salzburg und am verschneiten Königssee, auf der Rennbahn in Iffezheim und in Kärnten, in Stuttgart vor der Sankt-Eberhardt-Kirche und auf dem Weindorf.

Orte, die bei Männern höchst unterschiedliche Reaktionen hervorriefen, als sie gefragt wurden, ob sie die Frau in Weiß denn heiraten würden. Halm erhält mehrere Zu-, aber meist Absagen. Ihr Auftreten und ihre Erscheinung wirken stimulierend. Ein Video und Fotografien sind entstanden, die nichts anderes darstellen als den schier unmöglichen Versuch, Sehnsüchte seismologisch aufzuspüren, einzufangen und Emotionen optisch festzuhalten.

So auch in Halms jüngster schwarz-weiß fotografierter Serie „Schönheitsfamilienwahn“. Gefördert von der Stuttgarter Karin Abt-Straubinger-Stiftung und realisiert und umgesetzt mit der eigenen Tochter als Modell. Mutter und Tochter suchen gemeinsam „lost places“ mit Geschichte auf, in denen Halm ihre Tochter geisterhaft auftauchen lässt und die Aura örtlicher Vergangenheit wiederbelebt. Eine Werkserie, in der die Künstlerin Realität, Fiktion und Illusion miteinander verwebt.

Ein weiteres tragendes Ausstellungselement von „Trau Dich“ sind Anette C. Halms großflächige, abstrakte Ölgemälde. Opulent und farbenfroh. Arbeiten, in denen Halm Synergieeffekte aus Malerei und Videoarbeit geschaffen hat. Die Bilder sind entstanden im Vorfeld und bei der Entwicklung von Konzepten zu Videoarbeiten der Künstlerin. Als ein in einzelnen Bildern komprimiertes visuelles Brainstorming. Nicht alle Konzepte wurden in die Tat umgesetzt. Aber die Bilder davon sind geblieben.

Und dann ist da auch noch die Bilder-Geschichte mit dem nadellos gewordenen und aus der Weihnachtszeit gefallenen Christbaum der Familie. Halm hat es ihm ermöglicht, in den Wald zurückzukehren, zu seinen bodenständig gebliebenen Freunden und Artgenossen. Nur: was Heimat war, ist dem abgetakelten und entwurzelten Baum unwirklich und fremd geworden.

„Trau Dich“ ist eine Performance-Ausstellung, die den Besucher auffordern will, sich hintergründig nicht nur oberflächlich zu trauen, sich mutig auf Suche, auch auf der nach sich selbst, zu begeben. „Sich zu trauen, eigene Sehnsüchte und Wünsche zu leben“, erklärt die Künstlerin. In Adelberg wird „Trau Dich“ in seiner gesamten kompositorischen Zusammensetzung erstmals überhaupt gezeigt. Ausgerechnet in der Klostervilla. Hier hat die Gemeinde ein Standesamt und Trauzimmer eingerichtet.

Info Öffnungszeiten in der Klostervilla Adelberg: Sa., So. und feiertags 14-18 Uhr (Eröffnung 22. März, 19.30 Uhr, bis 28. April).