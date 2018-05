Beratung Kontaktstelle will vielen Frauen helfen

Kontaktstelle will vielen Frauen helfen

Kreis Göppingen / SWP

Im März dieses Jahres startete im Landkreis Göppingen die Kontaktstelle Frau und Beruf. Seitdem können Frauen in den Räumlichkeiten der IHK Bezirkskammer Göppingen jeden zweiten und vierten Montag im Monat kostenfrei beraten werden. Das Angebot haben Frauen bereits vielfach genutzt und sich nach vorheriger Anmeldung zu beruflichen Fragen beraten lassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen, dass möglichst viele Frauen im Landkreis Göppingen unser Angebot in Anspruch nehmen können“, erklärt Inge Zimmermann, Geschäftsführerin der Beruflichen Förderung von Frauen e.V. (BeFF) und Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart – Region Stuttgart. Durch die Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sei es der Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart – Region Stuttgart in diesem Jahr möglich, Frauen auch im Kreis Göppingen intensiv zu ihrer beruflichen Entwicklung zu beraten. Neben der individuellen Beratung finden auch Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung im Landkreis Göppingen statt.

Den Auftakt macht am 3. Juli, von 8 bis 13 Uhr, in der IHK, Bezirkskammer Göppingen, der Aktionstag „Beruflicher Wiedereinstieg“, Orientieren – Informieren – Qualifizieren. Ein Programm aus Vorträgen, Workshop und Messeständen haben die Veranstalterinnen entwickelt. Kooperationspartnerinnen sind die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, die Wirtschaftsförderin der Stadt Göppingen, das Regionalbüro des Netzwerks für berufliche Fortbildung Göppingen/Esslingen und die Kontaktstelle Frau und Beruf Stuttgart, Außenstelle Göppingen BEFF.

Info Kontakt und Infos zur kostenfreien Beratung der Kontaktstelle Frau und Beruf sind per E-Mail: info@beff-frauundberuf.de oder unter Tel. (0711) 263457-0 möglich.