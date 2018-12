Investition Komplikationen bei der Sanierung der B 297

Birenbach / Werner Schmidt

Die Weihnachtsüberraschung kam für die Birenbacher Gemeinderäte eine Woche vor dem Heiligen Fest. Und freudig war sie auch nicht – im Gegenteil. Den Birenbachern geht‘s ans Eingemachte.

Mit der Sanierung der Bundesstraße 297, wobei gleichzeitig Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen werden und ein neuer Geh- und Radweg entsteht, sind einige Komplikationen aufgetreten. Eine davon betrifft die Wasserrohre. 45 Jahre alt, noch gut in Schuss – aber aus Grauguss: „Ein spröder Werkstoff, der insbesondere in höherem Alter die Eigenschaft zu erheblicher Rissbildung hat“, sagte Bürgermeister Frank Ansorge. In der Gemeinde habe man dies in der Vergangenheit an anderen Stellen schon feststellen müssen.

Und der zuständige Wasserversorgungsbetrieb hat auch bereits Bedenken angemeldet. Nach Beendigung der Bauarbeiten könne es Probleme geben, da durch das Verdichten des Erdreichs Haarrisse entstehen könnten. Diese wiederum könnten später zu Rohrbrüchen führen: „Die Gefahr wird als sehr hoch eingestuft“, teilte Ansorge den Kommunalpolitikern mit. Daher sei beschlossen worden, die Hauptwasserleitung auf 550 Metern Länge zwischen Marienweg und Blumenstraße zu erneuern.

Da hier schon eine Tiefbaufirma tätig geworden ist, empfahl sich eine beschränkte Ausschreibung, und so bat man die Firma um ein Kostenangebot. Und damit scheint diese Firma in die Vollen zu greifen. So empfinden es zumindest einige Kommunalpolitiker. Die Firma verlangte zunächst 254 800 Euro netto für diese zusätzlichen Arbeiten, für die die Planer Kosten von 175 000 Euro errechnet hatten. Inzwischen ließ sich das Unternehmen um zehn Prozent runterhandeln, was aber noch immer gut 50 000 Euro über der Kostenberechnung der Ingenieure liegt.

Der während der Sitzung anwesende Planer Hans Hippele verteidigte die Kalkulation der Firma, die ihr Angebot mit höheren Preisen vor allem bei den Erdarbeiten begründete. Sie hatte aber auch mehr als 13 000 Euro für die Baustelleneinrichtung angesetzt, obwohl die Baustelle ja aufgrund der Arbeiten an der Bundesstraße und dem Gehweg bereits vorhanden sei, wie einige Kommunalpolitiker kritisch anmerkten. Sie warfen dem Planungsbüro auch „Fehlkalkulation“ vor, was dieses aber zurückwies. Man habe nach den marktüblichen Preisen kalkuliert, sagte Hippele.

Er riet auch davon ab, eine zweite Ausschreibung mit mehr Firmen vorzunehmen. Sollte eine zweite Firma dann den Zuschlag bekommen, könne es durchaus zu Reibereien zwischen beiden Tiefbauunternehmen kommen, deren Kosten die Gemeinde tragen müsse. Beispielsweise könne die jetzige Firma Behinderungen bei der Bauausführung durch die zweite Firma geltend machen und dadurch entstandene Mehrleistungen in Rechnung stellen.

Letztlich bissen die Kommunalpolitiker in den sauren Apfel und stimmten mehrheitlich der Erneuerung der Hauptwasserleitung zum angebotenen Preis zu. Aber ein „Geschmäckle“ blieb, das Margarete Ritz (FWV) in Worte fasste: „Ich finde das bitter, vor allem, weil wir das Geld für andere Dinge brauchen. Aber ich glaube, wir können nicht anders . . . aber dann muss es auch für die nächsten 40 Jahre passen.“