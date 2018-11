Kommentar Ilja Siegemund zur Bürgerwerkstatt für die Gartenschau Kommentar: Neid vermeiden und die Heimat gestalten

Mühlhausen / Ilja Siegemund

Was sich am Samstag bei der ersten Bürgerwerkstatt zur Tälesgartenschau abgespielt hat, lässt sich nur mit einem Wort beschreiben: beeindruckend! Das Engagement der Bürger hat nicht nur die Erwartungen der Planer von „faktorgruen“ übertroffen, sondern auch die der Bürgermeister von Wiesensteig, Mühlhausen, Bad Ditzenbach, Deggingen und Bad Überkingen.

Wie von den Planern gewünscht, dachten die Bürger „groß“, sie spannen Ideen und hatten Visionen, wie ihre Heimat in Zukunft aussehen könnte. Es gab keine Denkverbote, keine Nörgler und Meckerer. Das Gros der Anwesenden glänzte mit großem Optimismus und freute sich auf das Projekt Tälesgartenschau, das eine Bereicherung für die Gemeinden im Oberen Filstal, für die Bewohner, die Handwerksbetriebe, den Einzelhandel und die Gastronomen darstellen würde.

Zu Recht bemängelte jedoch so mancher, dass nur wenige junge Leute vertreten waren. Das mag am Beginn der Veranstaltung liegen: Samstags um 9 Uhr topfit auf der Matte stehen zu müssen, ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht ist vielen der heute 15- bis 25-Jährigen aber auch nicht klar, was die Tälesgartenschau konkret für sie bedeuten, welche Chance sie bieten würde. Das Projekt ist für die meisten wohl noch gar nicht richtig greifbar, muss man sich doch in eine Zeit in frühestens zehn Jahren hineinversetzen. Wünschenswert wäre es daher, einmal ausschließlich die jungen Leute mit ins Boot zu holen und eine Art Bürgerwerkstatt zu veranstalten, die sich nur an sie richtet und speziell auf sie, ihre Wünsche und Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Die Aufbruchstimmung, die am Samstag deutlich zu spüren war, muss jetzt in alle Tälesgemeinden hinausgetragen werden. Das Wir-Gefühl, das dort entstanden ist, muss sich auch im Alltag durchsetzen; die Menschen im Oberen Filstal müssen noch mehr zusammenwachsen. Dies jedoch stellt eine Mammutaufgabe dar, wie Deggingens Bürgermeister Karl Weber zutreffend sagte. Leider gibt es noch immer ein Konkurrenz- und Neiddenken zwischen den einzelnen Kommunen und zwischen den Teilorten der Gemeinden, ergänzte er. Um dem entgegenzutreten, brauche es die Unterstützung und den Einsatz eines jeden einzelnen Bürgers. Zu Recht erntete Karl Weber dafür viel Applaus. Die Botschaft scheint angekommen und der Funke für die Tälesgartenschau übergesprungen zu sein.