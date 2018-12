Kommentar Karin Tutas zur Protesten gegen den neuen Fahrplan Kommentar: Ins Reich der Fabeln

Wangen / Dirk Hülser

Jahrelang waren es Eltern aus Ottenbach, Krummwälden und Salach gewohnt, dass ihre Kinder mit dem Bus direkt zur Schule und von dort wieder in ihre Wohngemeinden chauffiert wurden. Mit dem neuen Busfahrplan ab Januar wird es zur zweiten Unterrichtsstunde und nachmittags Einschränkungen geben. Einige Kinder müssen umsteigen, andere ein Stück – maximal zehn Minuten – zu Fuß von einer anderen Haltestelle zurücklegen. Und nun geht ein Aufschrei durch die Elternschaft.

Das war nicht anders zu erwarten. Einschnitte nimmt niemand gerne in Kauf. Da kann der neue Taktverkehr mit Bussen, die vom frühen Morgen bis spät in die Nacht nach Ottenbach fahren, noch so viele Verbesserungen bringen – auch für Schüler, es werden nur die Nachteile gesehen. Wobei sicher kein Kind bleibende Schäden erleiden wird, wenn es ein oder zweimal in der Woche einige Minuten Fußweg zur Schule zurücklegen muss.

Nachvollziehbar ist die Sorge der Eltern, dass ihre Kinder wegen knapper Umsteigezeiten ihren Anschlussbus verpassen. In diesem Fall ist der Landkreis in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Verbindungen funktionieren. Sicher wird beim neuen Taktverkehr nicht von Anfang alles rund laufen. Dann muss, wo es erforderlich ist, nachgebessert werden. Das hat der Landkreis zugesagt und wird beim Wort genommen werden.